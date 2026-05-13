Es oficial en Guadalajara: cierran estacionamientos del Centro Histórico hasta esta fecha

El Mundial 2026 ya se siente en Guadalajara, Jalisco. A partir del lunes 11 de mayo y hasta el viernes 31 de julio, los estacionamientos subterráneos de Plaza de la Liberación, Plaza Fundadores y del Hospicio Cabañas reducirán su operación o cerrarán por completo debido al FIFA Fan Fest instalado en el corazón de la ciudad. Recién el 1 de agosto el servicio volverá a la normalidad.

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¿Qué estacionamientos del Centro de Guadalajara cierran por el Mundial 2026?

El más afectado es el estacionamiento de los Tres Poderes, en Plaza de la Liberación, que permanecerá cerrado desde mayo y hasta inicios de agosto. Desde las 20:00 horas del domingo 10 de mayo de 2026 ningún auto particular puede quedarse ahí. Quien no retire su vehículo a tiempo se expone a que se lo lleve la grúa.

El Teatro Degollado también entra en restricción, aunque con cierre parcial. A partir del 11 de mayo, los vehículos no pueden pasar la noche en el lugar. Los conductores de Guadalajara tendrán una hora de tolerancia tras el cierre de cada jornada del Fan Fest para retirar su unidad; pasado ese tiempo, intervendrá la grúa. Otro cambio operativo que deberán tener en cuenta los conductores es que el ticket deberá pagarse antes de subir al auto, para no generar bloqueos internos.

Una trabajadora del sitio, que prefirió no dar su nombre, aconsejó no llegar tarde: “Si pueden llegar desde las 7:30 u 8:00 de la mañana, mejor. Aún no nos han dicho el número de cajones que estarán abiertos aquí, pero creemos que pueden ser pocos para la cantidad de personas que se esperan".

Estacionamientos. Recomiendan llegar con tiempo para evitar demoras. (Getty Images)

¿Habrá lugar para estacionarse en el Centro de Guadalajara durante el FIFA Fan Fest?

Por otro lado, el Hospicio Cabañas no cerrará, pero tampoco operará con normalidad. Se espera que funcione con cupo limitado y elementos de la Comisaría Vial del Estado estarán en las inmediaciones para regular el flujo. Tampoco habrá filas de espera afuera y solo se permitirá el ingreso a los vehículos que lleguen en una primera tanda disponible.

El panorama en los estacionamientos privados de Guadalajara no es más alentador. Marcos, empleado de uno de ellos, estima que los lugares se agotarán cerca de las 15:00 horas en cada día de actividad. José Luis, de otro establecimiento cercano, advirtió que conseguir cajón podría llevar "hasta tres horas, en lo que se desocupan y acomodamos los lugares para que quepa la mayor cantidad de carros."

María José, vecina habitual de esta zona de Jalisco, resumió la preocupación de muchos: “Si muchos no se enteran y llegan con su carro, va a haber tráfico en todas las calles."

Por este motivo, los consultados coinciden en que quienes vayan al Centro de Guadalajara durante el FIFA Fan Fest salgan con tiempo de sobra, ya que los lugares serán escasos.

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