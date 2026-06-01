Carreteras del país reportan afectaciones por bloqueos y fuertes accidentes hoy 1 de junio, así que si estás por salir de casa te recomendamos consultar la lista de puntos con cierres totales y parciales.
Este lunes comienza el paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que realizará una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX) la cual busca paralizar entradas y salidas de la capital, además de calles importantes.
Bajo el lema “La Huelga va”, la CNTE también se movilizará en varios estados del país como Oaxaca, Yucatán, Puebla, Michoacán y Sinaloa.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 280, dirección Cuernavaca por el accidente de una camioneta. En la zona se reporta presencia de lluvia, por lo que se recomienda disminuir la velocidad.
Autopista Nuevo Teapa-Cosolacaque
Hay cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, cerca del kilómetro 1, dirección Nuevo Teapa después de un choque e incendio de un tractocamión. En la zona hay carga vehicular.
Autopista Cd Mendoza-Cordoba
Conductores tomen precauciones porque hay cierre de circulación en la autopista Cd. Mendoza-Córdoba, dirección Córdoba por un fuerte accidente automovilístico. Servicios de emergencia hacen maniobras para retirar el vehículo.
Autopista Acayucan-Cosoleacaque
Capufe alerta de cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 24, dirección a Cosoleacaque luego de que un tractocamión presentara una falla mecánica.
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