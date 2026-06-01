Carreteras del país reportan afectaciones por bloqueos y fuertes accidentes hoy 1 de junio, así que si estás por salir de casa te recomendamos consultar la lista de puntos con cierres totales y parciales.

Este lunes comienza el paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que realizará una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX) la cual busca paralizar entradas y salidas de la capital, además de calles importantes.

Bajo el lema “La Huelga va”, la CNTE también se movilizará en varios estados del país como Oaxaca, Yucatán, Puebla, Michoacán y Sinaloa.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 280, dirección Cuernavaca por el accidente de una camioneta. En la zona se reporta presencia de lluvia, por lo que se recomienda disminuir la velocidad.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 280, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (vagoneta siniestrada).



En la zona se registra #lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 1, 2026

Autopista Nuevo Teapa-Cosolacaque

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, cerca del kilómetro 1, dirección Nuevo Teapa después de un choque e incendio de un tractocamión. En la zona hay carga vehicular.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 1, dirección Nuevo Teapa. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra objeto e incendio de tracto camión). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 1, 2026

Autopista Cd Mendoza-Cordoba

Conductores tomen precauciones porque hay cierre de circulación en la autopista Cd. Mendoza-Córdoba, dirección Córdoba por un fuerte accidente automovilístico. Servicios de emergencia hacen maniobras para retirar el vehículo.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 291, dirección Córdoba. Registra cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) June 1, 2026

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Capufe alerta de cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 24, dirección a Cosoleacaque luego de que un tractocamión presentara una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 24, dirección Cosoleacaque. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 1, 2026

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