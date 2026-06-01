La temporada de huracanes comienza a hacer afecto en México, pues está por ingresar una nueva onda tropical que provocará fuertes lluvias en el país hoy 1 de junio, sin mencionar que frente a las costas empieza a formarse lo que sería Amanda, el primer ciclón tropical de 2026 en el Pacífico.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un temporal y la nueva onda tropical provocará lluvias y caída de granizo en gran parte de México, sobre todo en las costas de Quintana Roo, estado que ya se alista para los ciclones tropicales que podrían tocar tierra en el estado.

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¿En dónde lloverá hoy?

Se pronostican lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; fuertes en Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; leves en Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Estado de México, Guerrero y Tabasco.

Además habrá lluvias aisladas en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Sinaloa, Chihuahua y Querétaro.

¿Cómo será el clima en CDMX hoy 1 de junio?

Los pronósticos apuntan que en la mañana el ambiente será fresco y durante la tarde se reportará ambiente cálido con probabilidad de lluvias fuertes en el Estado de México, que podrían acompañarse de viento. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 24 a 26 °C.

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