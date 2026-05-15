Es oficial: Cirque du Soleil vuelve a Guadalajara en 2026 y estas son las fechas y precios

El entretenimiento de clase mundial regresa a la Perla Tapatía. La compañía Cirque du Soleil ha confirmado oficialmente su retorno a Guadalajara, la capital de Jalisco, para octubre de 2026 con su aclamado espectáculo “ECHO”, una propuesta que fusiona la acrobacia de alto nivel con una narrativa visual innovadora sobre la conexión entre los humanos y el mundo animal.

La preventa de boletos y la venta general se gestionarán a través de plataformas digitales autorizadas, permitiendo a los seguidores de la Gran Carpa asegurar su lugar en una de las temporadas más esperadas del año.

Cabe recordar que en 2025, Cirque du Soleil visitó a Guadalajara en noviembre con su aclamado espectáculo OVO.

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¿Cuál es el costo de los boletos para el Cirque du Soleil en Guadalajara 2026?

Los precios para asistir a “ECHO” varían significativamente según la ubicación y los beneficios adicionales de cada sección. Para esta temporada en Guadalajara, los costos oficiales (incluyendo cargos por servicio) se distribuyen de la siguiente manera:

Nivel C (NVC 205/206): $1,599.50 pesos.

$1,599.50 pesos. Nivel B (NVB 205/206): entre $1,800.50 y $1,950.50 pesos.

entre $1,800.50 y $1,950.50 pesos. Nivel A (NVA 203/204): $2,349.75 pesos.

$2,349.75 pesos. Sección Preferente (PRF 203/204): entre $2,849.50 y $3,100.00 pesos.

entre $2,849.50 y $3,100.00 pesos. Sección Golden (GLD 103/104): entre $3,449.75 y $4,350.00 pesos.

entre $3,449.75 y $4,350.00 pesos. Sección Premium (PRM 200/201/202): $3,749.75 pesos.

$3,749.75 pesos. Sección Platino (PLT 200/201/202): entre $4,350.00 y $5,169.50 pesos.

entre $4,350.00 y $5,169.50 pesos. Paquetes VIP: desde $6,000.25 hasta $6,500.00 pesos.

Puedes adquirir tus entradas directamente en el sitio oficial, donde se detallan los mapas de asientos y la disponibilidad por función.

Cirque du Soleil en México Cirque du Soleil vuelve a México con funciones en Querétaro, Guadalajara y CDMX. (Instagram Cirque du Soleil)

¿Dónde se presentará el Cirque du Soleil en Guadalajara y cuáles son las fechas?

La cita será bajo la emblemática Gran Carpa, que se instalará nuevamente en las inmediaciones de Plaza Patria, un punto estratégico de la zona metropolitana que facilita el acceso tanto a residentes como a visitantes de municipios aledaños.

Calendario y detalles de la temporada:

Fechas: del 8 al 25 de octubre de 2026

del 8 al 25 de octubre de 2026 Lugar: Bajo la Gran Carpa, Plaza Patria (Av. Patria esq. Av. Ávila Camacho)

Bajo la Gran Carpa, Plaza Patria (Av. Patria esq. Av. Ávila Camacho) Venta de boletos: Las entradas ya están disponibles para consulta y compra en el portal oficial

Se recomienda a los interesados realizar su compra con anticipación, ya que las funciones de fin de semana suelen agotarse rápidamente debido a la alta demanda que genera la marca Cirque du Soleil en el país.

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