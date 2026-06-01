Es oficial en Jalisco: circular con estos vidrios puede costarte una multa aunque los traiga de fábrica

Los vidrios polarizados siguen siendo una de las modificaciones más comunes entre automovilistas en Jalisco, especialmente durante la temporada de calor. Sin embargo, y lo que muchos desconocen, es que algunos tipos de recubrimientos pueden derivar en multas de tránsito, incluso cuando el vehículo salió así desde la agencia.

Y es que de acuerdo con la legislación estatal, las restricciones se mantienen para cualquier cristal que dificulte observar el interior del automóvil.

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¿Qué vidrios están prohibidos en Jalisco?

Según lo establecido en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito de Jalisco, en su artículo 176, se establece que los vehículos no deben portar elementos que impidan la visibilidad hacia el interior de la unidad, ya que esto puede representar un problema durante revisiones de seguridad o inspecciones viales.

Entre los casos que suelen generar infracciones se encuentran:

Polarizados demasiado oscuros

Cristales con efecto espejo

Películas instaladas en el parabrisas

Recubrimientos que impidan identificar a conductor o pasajeros

La regulación aplica tanto para vehículos particulares como para unidades de transporte público y servicio privado.

Cuidado si traes vidrios polarizados. La ley también aplica para unidades del transporte público, taxis, entre otros. (Getty Images)

¿Aunque venga de fábrica pueden multarte?

En Jalisco, el hecho de que el polarizado haya sido instalado directamente por la armadora no garantiza que esté permitido para circular.

En la práctica, los oficiales de vialidad revisan si el nivel de oscurecimiento permite observar parcialmente el interior del automóvil. Cuando consideran que la visibilidad está comprometida, pueden aplicar la sanción correspondiente.

¿De cuánto es la multa por traer vidrios polarizados?

Las sanciones económicas contempladas actualmente van de una a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), indicador que cada año actualiza el INEGI.

Con el valor vigente para 2026, las multas rondan entre:

117 pesos

586 pesos aproximadamente

Además del pago económico, los elementos de vialidad pueden solicitar el retiro del polarizado si consideran que incumple con la normativa estatal.

¿Existen permisos especiales?

Algunas personas pueden tramitar autorizaciones especiales para utilizar polarizados más oscuros por motivos médicos.

Generalmente, estos permisos requieren documentación clínica y validación ante autoridades estatales, principalmente en casos donde la exposición solar puede afectar la salud del conductor o de algún pasajero.

Ante las dudas sobre qué tipo de polarizado está permitido, especialistas recomiendan evitar modificaciones extremas y revisar especialmente el parabrisas, ya que es una de las áreas donde las restricciones son más estrictas en Jalisco.

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