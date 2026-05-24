El nuevo Reglamento de Tránsito del estado de Hidalgo generó mucha polémica desde que se publicó en el Periódico Oficial de la entidad, pues se dieron a conocer nuevos ajustes a las multas, así como nuevas sanciones para aquellos automovilistas que conduzcan un vehículo con vidrios polarizados.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del estado, algunas de las nuevas sanciones que se aplican en la entidad pueden llegar a superar la barrera de los 13 mil pesos, esto dependiendo de la gravedad de las mismas,

Es por ello que a continuación en adn Noticias, te daremos a conocer el precio real de la multa de tránsito por conducir un vehículo con vidrios polarizados, así como las acciones que aplican sanciones económicas por arriba de los 13 mil pesos.

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¿De cuánto es la multa real por tener vidrios polarizados en Hidalgo?

De acuerdo con el artículo 127 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Hidalgo, tener cristales oscurecidos, pintados o que cubran la visibilidad hacía dentro de la unidad, puede generar una multa de entre 3 y 50 UMAS, esto al no ser considerado como una infracción grave.

Es decir, en caso de contar con un auto que tenga polarizados sus cristales en Hidalgo puede generar sanciones económicas de entre los 339 a los 5 mil 650 pesos, esto dependiendo del caso del infractor.

Vale la pena señalar que a diferencia de lo que ha circulado en redes sociales y otros portales, la multa de los 13 mil pesos únicamente aplica para las infracciones señaladas como graves en el artículo 128 de la misma ley.

¿Cuáles son los actos que sí ameritan multas de 13 mil pesos en Hidalgo?

Las acciones que sí ameritan un multa de hasta 13 mil pesos en la entidad, son las siguientes:

Obstruir lugares exclusivos para personas con discapacidad

Invadir rampas peatonales

Obstruir ciclovías

Bloquear paraderos de transporte público

Conducir a exceso de velocidad en zonas controladas

Es importante mencionar que las sanciones se aplicarán dependiendo de la gravedad cometida por cada infractor.

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