Es ley en Nuevo León y pocos lo saben: multarán con hasta $8,000 a quienes conduzcan bajo estas condiciones

El uso de vidrios oscuros en los vehículos genera nuevas dudas entre los conductores del norte del país. Las autoridades de tránsito en Nuevo León refuerzan los operativos para vigilar que los automovilistas cumplan con la visibilidad adecuada en sus unidades.

Esta medida busca garantizar la seguridad tanto de quienes manejan como de los peatones. El reglamento estatal establece límites específicos sobre qué tan oscuro puede ser el material que instalas en tus ventanas para evitar sanciones económicas considerables.

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El límite permitido de oscurecimiento de los vidrios en los autos en Nuevo León

La normativa vigente en el estado es clara respecto a la transparencia de los cristales. El Artículo 34 del Reglamento de Tránsito de Monterrey prohíbe el uso de rótulos o carteles que obstruyan la vista.

Respecto al material adherido, la ley permite un nivel de oscurecimiento siempre que no exceda el 20 por ciento. Esto significa que los cristales deben mantener, al menos, un 80 por ciento de transparencia para circular sin riesgos.

Los agentes viales verifican estos niveles con dispositivos especiales durante los retenes de seguridad. Si el oficial determina que el grado de oscuridad pone en riesgo la conducción, el conductor enfrenta una multa inmediata.

El reglamento exige un 80% de transparencia en las ventanas delanteras.

¿De cuánto es la multa por polarizado en Nuevo León?

Las sanciones por incumplir esta regla varían según la gravedad y el municipio donde ocurra la falta. En términos generales, la multa oscila entre las 30 y 70 UMAs (aprox. 3,519 a 8,211 pesos mexicanos).

El costo final depende de si el conductor accede a retirar el material en el momento del operativo. Si el automovilista elimina el polarizado ante el oficial, la sanción puede reducirse según el criterio de la autoridad.

Es importante recordar que el parabrisas debe estar totalmente libre de cualquier material que reduzca la luz. Las únicas excepciones aplican para vehículos con blindaje o cristales tintados de fábrica con su respectiva certificación.

Recomendaciones para evitar sanciones viales

Para circular con tranquilidad, revisa que el papel instalado en tu taller de confianza cumpla con la norma estatal. Solicita siempre el comprobante del grado de oscurecimiento para mostrarlo en caso de una inspección vial.

Mantener la visibilidad correcta previene accidentes graves durante la noche o en días de lluvia intensa. La prioridad de la autoridad vial en Nuevo León radica en que el rostro del conductor sea siempre identificable.

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