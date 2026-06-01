Este lunes 1 de junio de 2026 comenzó la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico, lo que significa que es posible que algunos fenómenos se muevan por las costas del Caribe mexicano y del Golfo de México.

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¿Cuántas tormentas tropicales y huracanes se formarán en el Golfo de México y Caribe este 2026?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la zona del Atlántico se prevé la formación de entre 11 y 15 fenómenos durante toda la temporada, de los cuales podrían distribuirse de la siguiente forma:

Entre 7 y 8 tormentas tropicales.

Entre 3 y 5 huracanes de categorías 1 y 2.

Entre 1 y 2 huracanes de categorías 3, 4 y 5.

Este lunes, 1 de junio, inicia estadísticamente la temporada de #CiclonesTropicales en el océano #Atlántico. El #SMNmx pronostica que se desarrollen en esta cuenca de 11 a 15 sistemas con nombre pic.twitter.com/2eFe1NQOlt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 1, 2026

¿Cuáles son los estados con mayor riesgo por temporada de ciclones en el Atlántico?

Debido a su posición geográfica, estos son los estados que podrían sufrir mayores afectaciones durante la temporada de ciclones en la cuenca del Atlántico, conformada por el Golfo de México y el Mar Caribe.

Tamaulipas

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Se recomienda mantenerse informado en todo momento y seguir las recomendaciones de autoridades ante posibles riesgos por la temporada de lluvias y ciclones en dicha región del país.

Hay que recordar que previamente, el 15 de mayo pasado, comenzó la temporada ciclónica en la zona del Pacífico.

Nombres de las posibles tormentas tropicales y huracanes para la temporada 2026

Arthur

Bertha

Cristóbal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaías

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

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