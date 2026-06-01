Alertan por venta ilegal de terrenos en Chimalhuacán, Estado de México; hay riesgos de construcción

¡Atención! Si tienes contemplado adquirir un terreno en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, toma precauciones, ya que autoridades alertaron por ventas ilegales en zonas de riesgo.

De acuerdo con autoridades municipales, la mayoría de estos terrenos ilegales se encuentran en los límites de Chimalhuacán con Texcoco y Chicoloapan, por lo que se hizo un llamado a la población para verificar la situación legal del terreno que sea de su interés.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué son ilegales los terrenos en venta en Chimalhuacán?

Según información de El Sol de Toluca, los terrenos ofertados se encuentran sobre antiguas minas que fueron rellenadas con material no apto para la construcción, lo que representa un riesgo para quienes buscan construir una vivienda.

¿Cómo se comercializan estos terrenos ilegales en Chimalhuacán?

Autoridades del Ayuntamiento de Chimalhuacán alertaron que la venta de este tipo de terrenos se realiza a través de redes sociales, y sobre todo, por Facebook. Incluso, existe una página identificada por varias personas que dijeron ser víctima de posibles fraudes.

Según testimonios de personas, los vendedores aseguran que se trata de terrenos ejidales y que las operaciones deben realizarse directamente con los propietarios.

En algunos casos, aunque los interesados han realizado los pagos correspondientes, no han recibido la documentación que acredite la posesión legal del terreno, lo que imposibilita regularizar el predio y realizar construcciones legales.

Esta problemática no es exclusiva de Chimalhuacán, pues también se han registrado casos similares en otros municipios mexiquenses, como Chicoloapan, La Paz e Ixtapaluca.

Derivado de esta situación, autoridades municipales han realizado diferentes operativos para frenar construcciones en terrenos considerados como peligrosos o fuera del límite urbano autorizado.

La construcción en predios irregulares no es exclusiva del Estado de México, pues este fenómeno también se ha registrado en algunas alcaldías de la CDMX, como Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.