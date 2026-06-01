Si eres de las personas que se registraron durante abril a las Pensiones del Bienestar hay buenas noticias, ya que las tarjetas se entregarán a los nuevos beneficiarios en este mes de junio, así que toma nota y apunta las fechas.

La entrega de tarjetas aplicará para los programas Mujeres Bienestar, que está dirigido para las mexicanas de 60 a 64 años y Adultos Mayores, el cual aplica para los mayores de 65 años. En el primero se entregan 3 mil 100 pesos, mientras que en el segundo 6 mil 400 pesos.

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¿Cuándo se entregará la Pensión Bienestar?

La entrega de Tarjetas Bienestar se entregarán del 15 al 21 de junio, de acuerdo al mensaje SMS que enviarán las autoridades. El aviso llegará al número o números telefónicos proporcionados por las personas que hicieron el registro.

¿Qué documentos llevar para recoger la Tarjeta Bienestar?

Credencial del INE

Copia de la credencial del INE

Talón de registro a la Pensión Bienestar

¿Cada cuánto pagan la Pensión Bienestar?

Tanto la Pensión Mujeres Bienestar como la Pensión de Adultos Mayores se entregan de manera bimestral, es decir cada dos meses, conforme los apellidos paternos de los beneficiarios.

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