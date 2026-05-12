El gobierno del estado de Colima a través de la Subsecretaría de Movilidad de la entidad, dio a conocer que los únicos porcentajes de polarizado de vidrios en automóviles es el de grado 1 y 2, los cuales permiten un mínimo de hasta el 15% de luz visible para los conductores.

Fue a través de las diferentes plataformas oficiales del estado, que se informó que estos polarizados únicamente pueden estar en los cristales laterales y una zona específica del parabrisas delantero, esto por motivos de seguridad al momento de manejar.

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¿Cuáles son los grados de polarizados de vidrios?

Como bien se mencionó anteriormente, el estado de Colima únicamente permite un polarizado de cristales de auto de grado 1 y 2, los cuales se destacan por contar con las siguientes características:

Filtro Grado 1: permite un mínimo de 30% de luz visible para el conductor

permite un mínimo de 30% de luz visible para el conductor Filtro Grado 2 (únicamente permitido en la parte inferior del parabrisas delantero): permite un mínimo del 15% de luz visible

Es importante mencionar que en las ventanas laterales, el polarizado permitido es el de fábrica, es decir, el de Grado 1 que se entrega en la compra de cada unidad vehicular en el país.

Multa por tener autos polarizados en Colima

De acuerdo con el marco normativo oficial del estado de Colima, el uso de polarizados de cristales no permitidos puede generar multas económicas que van de las 30 a las 40 UMAS, la cual en este 2026 tiene un costo de 117.31 pesos.

Es decir, aquellas personas que tengan en sus vehículos algún polarizado más grande de los antes enlistados, podrían hacerse acreedores a sanciones que van de los 3 mil 519.30 hasta los 4 mil 692.40 pesos.

Únicos autos que pueden tener polarizado en todos los cristales

A pesar de lo antes mencionado, es importante aclarar que vehículos oficiales, de seguridad pública y de aquellas personas con afecciones dermatológicas graves, pueden usar el filtro Grado 2 en toda la unidad, esto siempre y cuando cuenten con la documentación que lo acredite.

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