Usuario preguntó si conviene ChatGPT Pro por $3,999 pesos y las respuestas lo sorprendieron: “Estás usando la IA equivocada”

Un usuario de Reddit abrió el debate en la red social sobre la contratación de ChatGPT para poder llevar adelante una tarea en particular. Ante su duda, diversas personas comentaron con sus puntos de vista y uno de ellos destacó por algo diferente: advirtió que no estaba pensando en usar la mejor herramienta para su objetivo.

Su objetivo era concreto: traducir del inglés al español siete PDFs de guiones originales de películas para narrarlos en su canal de YouTube. La pregunta era si necesitaba el Plan Pro de ChatGPT, que cuesta $3,999 pesos al mes, para traducir archivos completos sin tener que mandar capturas de pantalla.

El usuario también mencionó que el plan Plus, de $400 pesos mensuales, podría ser suficiente para sus necesidades, aunque la comunidad le señaló que ninguno de los dos era necesario para el uso que tenía en mente.

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¿Qué respondió la comunidad sobre el plan Pro de ChatGPT en México?

Entre las respuestas, hubo una que fue directa: “Creo que estás usando la herramienta equivocada”, dijo. El usuario señaló que para traducir PDFs completos existen alternativas gratuitas más adecuadas a esta IA, como DeepL o Google Translate, que según la comunidad funciona bien para ese tipo de archivos.

Y sumó: “¿Para qué irle a pagar a un programa que literal solo lo va a mandar a otro programa?”.

Reddit La consulta del usuario en Reddit. (Captura de pantalla - Reddit)

¿Cuánto cuesta el Plan Pro de ChatGPT y qué incluye en México?

De acuerdo con la captura compartida por el usuario, el Plan Pro de ChatGPT tiene un costo de $3,999 pesos mensuales. Entre las funciones destacadas de este plan de IA aparecen:

20 veces más capacidad de uso que el plan Plus

Acceso al modelo Frontier Pro

Agente de programación Codex

Acceso anticipado a funciones experimentales.

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