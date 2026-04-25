Eligió la mejor zona de Puebla y estalló el debate en las redes sociales: “Tranquilo, seguro y está todo cerca”

Un usuario generó debate sobre cuál es mejor zona del estado.

Un usuario generó debate sobre cuál es mejor zona del estado. | Archivo

Un usuario de Reddit hizo un posteo que desató una intensa discusión sobre cuál es la mejor zona de Puebla. Aunque la consigna parecía sencilla -elegir el área ideal- las respuestas evidenciaron que la percepción de “mejor lugar” depende de múltiples factores.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuál es la mejor zona de Puebla según los usuarios?

El debate comenzó cuando un usuario hizo una publicación preguntando cuál es la mejor zona de Puebla. “En mi opinión, Serdán, tranquilo, relativamente seguro y con casi todo cerca”, sostuvo el autor del posteo. A partir de ahí, decenas de comentarios ampliaron el panorama con opiniones diversas y, en algunos casos, contrapuestas.

Un usuario respondió que las viviendas en esa área “valen mínimo 15 millones y tienen seguridad privada”, marcando una clara diferencia entre lo ideal y lo alcanzable.

Otras personas aportaron alternativas. Algunos destacaron colonias como Anzures o El Mirador por ofrecer características similares, pero con distancias más cortas entre servicios. También se mencionaron áreas como la Gabriel Pastor o Ladrillera de Benítez, valoradas por su ubicación urbana, aunque con advertencias sobre problemas de seguridad como robos oportunistas.

El centro de Puebla también apareció como opción atractiva, especialmente en zonas hacia el sur, rumbo a El Carmen o Huexotitla, combinando historia, conectividad y vida urbana.

Reddit El posteo de dio que hablar sobre Puebla. (Captura de pantalla, Reddit)

¿Influye el presupuesto en la elección de la zona ideal?

El factor económico fue uno de los ejes centrales del debate respecto de cuál es el mejor lugar de Puebla. Mientras algunas zonas fueron descritas como exclusivas y de “gente con dinero y buen gusto”, otros usuarios sugirieron estrategias más realistas.

Uno de los comentarios más destacados propuso un “hack poblano”: buscar colonias cercanas a zonas de alto nivel, pero con un perfil más vecinal y accesible.

También surgieron menciones a áreas de Puebla más modernas como Camino Real a Momoxpan, donde se destacan fraccionamientos recientes, casas amplias y buena conectividad peatonal, aunque con detalles urbanos aún en desarrollo, como la falta de árboles.

Por otro lado, zonas como San Francisco fueron valoradas desde lo aspiracional, con usuarios que destacaron su arquitectura y tranquilidad, especialmente por ofrecer cercanía al centro sin el bullicio característico.

En definitiva, el debate dejó en claro que no existe una única “mejor zona” en Puebla, sino que la elección depende de un equilibrio entre seguridad, cercanía, estilo de vida y presupuesto.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.