Edomex quiere usar IA en el gobierno: estos son los cambios que plantean

El Estado de México define una norma para usar IA en el gobierno estatal y municipal.

El Estado de México define una norma para usar IA en el gobierno estatal y municipal. | Reuters

El Congreso del Estado de México construye una iniciativa para regular la inteligencia artificial en el sector público. La propuesta no busca solo innovar: apunta a una norma operativa, aplicable y con impacto directo en la vida de los ciudadanos mexiquenses.

Usar IA en el gobierno no es el único objetivo. La legisladora al frente de la Comisión de Inteligencia Artificial, Gobierno Digital e Innovación advierte que los cambios que plantean surgieron de foros con expertos y académicos, con prioridades ya definidas.

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¿Cuáles son los cambios centrales que plantean con el uso de la IA en el gobierno de Edomex?

Los dos pilares de la iniciativa son el uso ético de la IA en plataformas digitales y su incorporación en trámites administrativos de gobiernos estatales y municipales. Especialistas coinciden: el reto no es frenar la tecnología, sino garantizar que respete derechos fundamentales.

Privacidad de los usuarios en plataformas digitales

de los usuarios en plataformas digitales No discriminación en procesos automatizados

en procesos automatizados Transparencia en el uso de sistemas de IA

en el uso de sistemas de IA Trámites ágiles y seguros respaldados por tecnologías emergentes

La propuesta contempla herramientas que permitan a los ciudadanos realizar gestiones de forma rápida y con respaldo tecnológico. El enfoque práctico distingue esta iniciativa de otras normas que solo declaran principios sin mecanismos reales.

Los trámites administrativos digitales serían uno de los cambios más tangibles para la población. La tecnología emergente llegaría directamente a ventanillas de gobierno estatal y municipal en todo Edomex.

Inteligencia Artificial (asociaciondeinternetmx | Instagram)

Alcances, salud y coordinación entre instituciones

El Congreso local reconoce sus límites: temas como telecomunicaciones quedan fuera del alcance estatal y se abordarán a nivel federal. La propuesta mexiquense se concentra en construir un marco funcional y accesible para la ciudadanía.

Enfoque en competencias estatales y municipales

Coordinación con la agenda federal en telecomunicaciones

en telecomunicaciones Iniciativa paralela en salud con uso de TICs en servicios sanitarios

con uso de TICs en servicios sanitarios Mesas de trabajo abiertas con más consultas ciudadanas

Una iniciativa en materia de salud digital también avanza en paralelo, con propuestas para incorporar Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en servicios sanitarios del estado. El sector salud sería uno de los primeros beneficiados del nuevo marco normativo.

El proceso legislativo sigue abierto a consulta ciudadana con más mesas de trabajo programadas. El objetivo: una ley que responda a necesidades reales y fortalezca la relación entre la población y su gobierno.

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