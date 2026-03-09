México quiere su propia Inteligencia Artificial y lanza un ambicioso plan para dejar de depender del extranjero

Bajo el techo del Museo Nacional de Antropología, el gobierno federal echó las cartas sobre la mesa respecto al futuro tecnológico del país. Durante el foro "La inteligencia artificial en la vida pública de México", responsables de la Secretaría de Ciencia (Secihti) y de la Agencia de Transformación Digital (ATDT) dejaron claro que la prioridad es dejar de depender de proveedores externos para el desarrollo de estas herramientas. La consigna es clara: soberanía tecnológica.

Los puntos en que trabaja México para el desarrollo de la IA

Brucelee Campos Alvarado, director de Inteligencia Estadística de la ATDT, lo dijo sin rodeos frente a la audiencia. "Desarrollamos este tipo de herramientas con talento propio. Trabajamos desde nuestros centros de datos, no dependemos de proveedores externos", aseguró. La intención es que la infraestructura y el conocimiento se queden en casa, evitando que la información sensible de los mexicanos se resguarde en nubes extranjeras sin control alguno.

La hoja de ruta para conseguir esta independencia tecnológica incluye varios frentes de acción concretos que las autoridades detallaron durante la sesión:



Supercomputadora: Se trabaja en la construcción colaborativa de la más grande de América Latina para entrenar modelos propios.

Se trabaja en la construcción colaborativa de la más grande de América Latina para entrenar modelos propios. Fábrica de IA: Un equipo inicial de 100 personas se dedicará a crear soluciones específicas para la administración pública federal.

Un equipo inicial de 100 personas se dedicará a crear soluciones específicas para la administración pública federal. Certificación Docente: Entre 2026 y 2027, se busca certificar a casi medio millón de maestros de educación superior en el uso ético de estas herramientas.

Entre 2026 y 2027, se busca certificar a casi medio millón de maestros de educación superior en el uso ético de estas herramientas. Protección de Datos: Se reforzará la ciberseguridad para evitar fugas de información hacia servidores fuera del país.

Pero no todo es infraestructura y código. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de la Secihti, presentó los "Principios de Chapultepec", una declaración ética que busca orientar el uso de la tecnología. "La inteligencia artificial debe ampliar derechos, nunca reducirlos", señaló Ruiz al explicar que las decisiones automatizadas siempre deben tener responsables humanos y no pueden operar en la opacidad.

Los números no mienten sobre la urgencia de regular y educar. Carlos Iván Moreno Arellano, de la Secretaría de Educación Pública, compartió resultados de una encuesta nacional con 1.5 millones de respuestas. El dato es contundente: el 93% de los alumnos ya utiliza inteligencia artificial. Esto pone sobre la mesa la necesidad de las certificaciones docentes anunciadas, pues el uso masivo avanza más rápido que las normas institucionales.

Hacia el final de la jornada, la senadora Susana Harp subrayó que hay que anticipar impactos, pues la tecnología podría transformar la atención médica en comunidades como Oaxaca, aunque también existen riesgos para el derecho de autor. Expertos de la UNAM y la Suprema Corte discutieron la necesidad de marcos regulatorios que prevengan sesgos en la impartición de justicia.

Aunque los principios presentados tienen un carácter orientador y no vinculante, sirven como base para una futura Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Pablo Pruneda Gross, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó que el Estado mexicano requiere un plan estratégico para definir su papel en el bloque norteamericano frente a potencias como Estados Unidos. El foro concluyó con el compromiso de mantener un debate plural donde la ciudadanía participe en la gobernanza de estas tecnologías.