Joss Tech Talks, experto en tecnología: “Alexa Plus cobra por una función extra que básicamente hace ChatGPT”

Amazon presentó recientemente Alexa Plus, una actualización que promete convertir al clásico asistente de voz en un sistema con capacidades de inteligencia artificial generativa, similar a lo que ofrecen herramientas como ChatGPT o Gemini. Sin embargo, detrás del anuncio hay detalles que conviene conocer antes de intentar activar la función en casa.

Cómo usar Alexa Plus y cuáles son sus funciones

Según explica el creador de contenido tecnológico Joss Tech Talks en su canal de YouTube, Alexa Plus incorpora a los dispositivos Echo la posibilidad de mantener conversaciones más naturales, resolver dudas complejas y ayudar en tareas creativas o de organización, algo que los asistentes virtuales tradicionales no lograban. Pero a diferencia de Google, que integrará Gemini sin costo adicional en sus dispositivos, Amazon decidió monetizar esta mejora.

Para acceder a Alexa Plus en México se requiere:



Pagar una suscripción mensual de 400 pesos , o contar con Amazon Prime (cuyo costo ronda los 100 pesos mensuales).

, o contar con Amazon Prime (cuyo costo ronda los 100 pesos mensuales). Tener un dispositivo Echo compatible: quedan excluidas únicamente las primeras generaciones de Echo Dot, Echo Show y Echo Pop , modelos que difícilmente aún circulan en el mercado local.

quedan excluidas únicamente las primeras generaciones de , modelos que difícilmente aún circulan en el mercado local. Solicitar acceso mediante un banner visible en la página principal de Amazon, que invita a "activar" Alexa Plus con un clic.

Los problemas que presenta Alexa Plus

El problema, como señala Joss Tech Talks, es que ese botón no activa la función de inmediato. En realidad envía al usuario a una lista de espera para una versión beta cuya fecha de liberación es indefinida. Ni siquiera quienes adquirieron los nuevos dispositivos anunciados como "compatibles con Alexa Plus desde el primer día" han recibido la actualización.

Esta situación no es exclusiva de México. En Estados Unidos, donde Amazon suele probar primero sus novedades, usuarios que solicitaron acceso hace semanas o meses tampoco han sido habilitados. El experto resume el dilema con una frase contundente: "Alexa Plus cobra por una función extra que básicamente hace ChatGPT", destacando que se trata de una capacidad ya disponible en otras plataformas de forma gratuita o incluida en suscripciones existentes.

Mientras Amazon mantiene activa una campaña de marketing con influencers y banners prominentes que anuncian la disponibilidad inmediata, la realidad operativa dista de ser clara. No hay plazos definidos para salir de la fase beta ni garantías de cuándo llegará la función a todos los usuarios en el país.

Quienes esperen interactuar con una Alexa más inteligente deberán tener paciencia. Por ahora, la promesa de un asistente con capacidades avanzadas de IA sigue siendo eso: una promesa. Cuando finalmente esté disponible para el público general, será momento de comprobar si cumple con las expectativas generadas por su ambicioso lanzamiento.