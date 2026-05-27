MEGACORTE de agua en Neza: Lista de colonias en Edomex que se quedan sin suministro hasta 60 días

El megacorte de agua en el municipio de Nezahualcóyotl ya preocupa a miles de habitantes del Estado de México (Edomex), luego de que autoridades confirmaran un corte en el suministro que afectará a varias colonias durante aproximadamente 60 días.

De acuerdo con el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), el problema se originó tras una avería en el pozo Municipal “Tanque Rey Neza”, una de las fuentes más importantes para el suministro en la zona oriente del Edomex.

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¿Por qué habrá megacorte de agua en Nezahualcóyotl?

Las autoridades explicaron que el pozo presentó una falla mecánica severa, tras el sismo ocurrido el 4 de mayo, lo que obligó a detener completamente la extracción de agua. Debido a la magnitud del daño, será necesario reemplazar equipo especializado y ejecutar labores técnicas que tomarán varias semanas.

megacorte-de-agua-neza Anuncian corte de agua en Neza, Edomex.

El megacorte de agua en Neza impactará principalmente a colonias que dependen directamente de este sistema hidráulico, por lo que el suministro llegará con baja presión o, en algunos casos, será suspendido totalmente.

Ante esta situación, ODAPAS informó que se implementará un operativo con pipas gratuitas para intentar abastecer a las familias afectadas mientras continúan las reparaciones.

Lista de colonias que se quedan sin agua hasta por ¡dos meses!

Entre las colonias sin agua hoy y que podrían enfrentar afectaciones durante los próximos 60 días se encuentran:

Unidad Habitacional Rey Neza

Colonia Aurora

La suspensión del servicio de agua potable comenzó esta semana y podría extenderse durante 60 días; es decir, hasta finales de julio mientras se realizan trabajos de reparación.

¿Qué hacer si tu colonia se queda sin agua?

El gobierno municipal recomendó a la población almacenar agua únicamente para necesidades básicas, evitar desperdicios y mantenerse pendiente de los avisos oficiales sobre el envío de pipas.

Además, se habilitarán líneas de atención para solicitar apoyo en caso de desabasto total. Las autoridades también pidieron reportar fugas o uso irregular del recurso para evitar una mayor afectación durante el corte de agua en Edomex.

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