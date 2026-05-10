Leche para el Bienestar en Chimalhuacán: personas que cumplan estos requisitos podrán acceder al beneficio

Las jornadas de afiliación de Leche para el Bienestar continúan en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, y las autoridades dieron a conocer quiénes pueden acceder al Programa de Abasto Social durante mayo, entre los que destacan menores de edad, mujeres embarazadas y más.

Según autoridades mexiquenses, las personas interesadas deberán acudir a los módulos de registro con documentación obligatoria para poder obtener la tarjeta del apoyo alimentario.

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¿Quiénes pueden acceder a Leche para el Bienestar en Chimalhuacán?

El apoyo está dirigido a grupos prioritarios, principalmente menores de edad, adultos mayores, mujeres y personas con problemas de salud que requieran este beneficio alimentario.

Las personas que pueden solicitar su incorporación son:

Niñas y niños de 6 meses a 17 años

Mujeres embarazadas

Mujeres en periodo de lactancia

Mujeres de 45 años en adelante

Hombres mayores de 60 años

Personas con enfermedades crónicas o discapacidad

En algunos casos será necesario presentar documentos médicos o comprobantes que acrediten la condición de salud o embarazo.

¿Qué requisitos piden para realizar el registro?

Las autoridades informaron que la persona que acuda a la lechería será registrada como titular de la tarjeta, por lo que deberá presentar toda la documentación solicitada.

Los requisitos para completar la afiliación son:

Identificación oficial vigente

Número telefónico

CURP de todos los integrantes de la familia

Comprobante de domicilio

Croquis de ubicación del domicilio

Además, las mujeres embarazadas deberán presentar constancia médica oficial o carnet perinatal, mientras que las personas con enfermedades crónicas o discapacidad tendrán que entregar una constancia médica que recomiende el consumo de leche.

¿Cuándo y dónde serán las próximas jornadas de afiliación?

Las autoridades confirmaron que las jornadas de atención continuarán durante mayo en distintos puntos de Chimalhuacán, con horario de atención de 9:30 a 12:30 horas.

Las fechas y sedes disponibles son las siguientes:

Jueves 14 de mayo — Plaza Cívica Benito Juárez (Av. Sindicalismo esquina calle Papalotl, Barrio Vidrieros)

Lunes 18 de mayo — Plaza Ignacio Zaragoza (Calle Ignacio Zaragoza s/n, Cabecera Municipal)

Al concluir el trámite, las personas registradas también podrán adquirir de manera opcional una dotación inicial de cuatro litros de leche por un costo de 30 pesos.

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