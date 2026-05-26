Cambia el transporte público en Jalisco: aprueban medida que impactará en los viajes de los usuarios

La Comisión de Movilidad y Transporte aprobó una reforma legal en Jalisco que obliga a las empresas de autobuses foráneos y suburbanos a difundir claramente los derechos del usuario tanto en los boletos físicos como digitales.

La modificación al artículo 44, fracción XIX, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco dictamina que las empresas transportistas deben eliminar las asimetrías de información visibilizando los mecanismos de queja y compensación.

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¿Qué derechos fundamentales deben aparecer impresos en los boletos de autobús?

Reembolsos y compensaciones: detallar el derecho a recibir la devolución del dinero y una compensación económica ante cancelaciones de viaje, sobreventa de asientos o retrasos injustificados.

detallar el derecho a recibir la devolución del dinero y una compensación económica ante cancelaciones de viaje, sobreventa de asientos o retrasos injustificados. Protección de equipaje: especificar las condiciones de resguardo de pertenencias y la obligatoriedad del pago de indemnizaciones correspondientes en caso de daño, pérdida o menoscabo del equipaje.

especificar las condiciones de resguardo de pertenencias y la obligatoriedad del pago de indemnizaciones correspondientes en caso de daño, pérdida o menoscabo del equipaje. Atención rápida a quejas: incluir la indicación explícita sobre el derecho del usuario a interponer reclamos institucionales y recibir respuesta formal en un tiempo restringido.

Hoy en el congreso de Jalisco: pic.twitter.com/EgEvHYkcxF — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) May 19, 2026

¿Cómo funciona el mecanismo de quejas de 24 horas y el respaldo de PROFECO?

El nuevo marco legal de Jalisco estructura un procedimiento administrativo de resolución expedita que funciona como una instancia obligatoria previa antes de recurrir a dependencias federales.

Respuesta directa de la empresa: el usuario presenta la inconformidad y la compañía transportista tiene la obligación legal irrenunciable de resolver y responder en un plazo máximo de 24 horas. Paso previo institucional: este límite de un día funciona como un intento de mediación rápida obligada por ley antes de que el expediente sea canalizado a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Orientación al pasajero: las empresas de transporte público terrestre están obligadas a proporcionar de forma verbal o escrita las ubicaciones exactas de sus unidades de información y módulos de denuncia.

Jalisco-Transporte (1).jpg La nueva Ruta 9 beneficiará a miles de estudiantes en Jalisco. (@GobiernoJalisco)

¿Cuáles son las medidas de la SETRAN que respaldan a los pasajeros en Jalisco?

Los pasajeros en terminales y taquillas de Jalisco disponen de lineamientos jurídicos y operativos vigentes para proteger su integridad y economía durante el trayecto.

Exigir comprobantes: solicitar en todo momento el boleto de viaje y el ticket de equipaje de hasta 25 kg sin costo extra.

solicitar en todo momento el boleto de viaje y el ticket de equipaje de hasta 25 kg sin costo extra. Validar seguros: confirmar que la empresa mantenga activo el seguro de viajero que ampara accidentes, fallecimiento o daños materiales.

confirmar que la empresa mantenga activo el seguro de viajero que ampara accidentes, fallecimiento o daños materiales. Aplicar descuentos oficiales: presentar credenciales vigentes para obtener las rebajas estipuladas por ley si se acredita ser estudiante, profesor o adulto mayor.

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