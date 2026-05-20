Es ley en CDMX: este accesorio que casi todos los autos llevan puede costarte hasta $5,657

Las calles de la capital del país mantienen una vigilancia estricta sobre las modificaciones vehiculares. Conductores de diferentes alcaldías buscan alternativas tecnológicas para evadir los controles de velocidad instalados en las avenidas principales.

La normativa actual prohíbe sistemas que alteren el monitoreo oficial. Los dispositivos electrónicos diseñados para detectar radares viales afectan directamente los esquemas de seguridad ciudadana.

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El marco legal que regula los dispositivos electrónicos en vehículos

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México detalla las conductas prohibidas para los automovilistas en sus secciones operativas. El artículo 43, fracción III, prohíbe instalar o utilizar sistemas de posicionamiento, detectores de radares o cualquier mecanismo que interfiera con los dispositivos de control de tránsito.

La infracción a esta disposición administrativa invalida cualquier intento de protección frente a los radares viales. Los oficiales de tránsito tienen la facultad de detener la marcha del vehículo si detectan el uso de estas herramientas prohibidas.

La tecnología implementada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana identifica las señales emitidas por estos aparatos de forma constante. La instalación de estos sistemas altera el ordenamiento vial y compromete la transparencia en las mediciones de velocidad.

¿Cómo pueden condonar el 90% de tus multas de tránsito en CDMX ? La multa por usar sistemas antirradares alcanza las 50 UMAs en la capital del país. (SSC)

¿Cuál es la multa por usar detectores antirradares en CDMX?

El castigo monetario para los infractores se calcula mediante la Unidad de Medida y Actualización vigente en el país. Los conductores que utilicen estos dispositivos reciben una sanción económica equivalente a 40 o 50 veces la UMA actual ($4,692.40 o $5,865.50 pesos).

Los agentes de tránsito aplican el monto máximo establecido cuando se comprueba el dolo en la alteración del sistema tecnológico del automóvil. El gasto total puede incrementarse de forma considerable si el conductor acumula otras faltas al momento de la revisión física.

La acumulación de faltas administrativas complica la situación jurídica del propietario del coche frente a las oficinas de control vehicular. Los componentes confiscados quedan bajo resguardo de la autoridad correspondiente como evidencia de la falta cometida.

¿Qué pasa con el auto si te descubren con este accesorio prohibido?

La penalización económica es solo la primera parte del procedimiento que ejecutan las autoridades de seguridad capitalinas. El reglamento estipula que el vehículo que porte estos sistemas debe ser remitido de forma inmediata al depósito vehicular.

El traslado al corralón genera costos adicionales por concepto de arrastre y hospedaje diario de la unidad motorizada. El dueño del automóvil debe liquidar la totalidad de los adeudos registrados antes de iniciar el trámite de liberación del coche.

La entrega del automóvil se suspende hasta que el personal del depósito verifique el retiro completo del accesorio prohibido. Los especialistas en movilidad recomiendan mantener los vehículos con sus especificaciones de fábrica para evitar contratiempos financieros.

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