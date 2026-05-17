Adiós al GPS en Edomex: multarán a todos los conductores que cometan este error en su auto

Un descuido en el volante puede salir muy caro en Edomex. Miles de conductores recurren al GPS o a aplicaciones como Waze y Google Maps para llegar a su destino sin perder tiempo en el tráfico mexiquense, pero pocos saben que tocar la pantalla del navegador en plena marcha ya es motivo de sanción económica directa. La autoridad estatal contempla esta acción dentro del catálogo de distractores prohibidos al conducir.

La medida busca atender una de las causas más frecuentes de accidentes en vialidades del Estado de México: la distracción al volante. Estadísticamente, el uso de dispositivos durante la conducción figura entre los principales factores de siniestralidad junto con el exceso de velocidad y el manejo bajo influjo de alcohol.

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¿Cuál es la multa por usar el GPS al manejar en Edomex?

El Artículo 90, fracción XXV del Reglamento de Tránsito del Estado de México establece la sanción para quienes manipulen distractores durante la conducción, incluyendo dispositivos de navegación. El cálculo se realiza con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor para 2026 quedó fijado por el INEGI en $117.31 pesos.

Con esa referencia, las multas quedan de la siguiente forma:

Sanción mínima : 16 UMA equivalentes a $1,876.96 pesos .

: 16 UMA equivalentes a . Sanción máxima: 20 UMA equivalentes a $2,346.20 pesos.

El monto exacto que pague el conductor dependerá de las condiciones particulares del momento de la infracción, la valoración del oficial de tránsito y si la falta se combina con otras conductas de riesgo durante la misma marcha.

¿Qué dice exactamente el reglamento sobre el GPS en Edomex?

La normativa mexiquense detalla con claridad cuáles son las prácticas prohibidas al volante. Dentro del catálogo de distractores se incluyen no solo los celulares, sino cualquier dispositivo de apoyo a la navegación. El reglamento especifica que mapas, navegadores GPS y aplicaciones similares deben manipularse únicamente cuando el vehículo se encuentre totalmente detenido.

Esto implica que las siguientes acciones son sancionables si se realizan con el auto en movimiento:

Ingresar una dirección o destino en el GPS.

Modificar la ruta sugerida por la aplicación.

Buscar paradas alternativas, gasolineras o restaurantes en el mapa.

Acercar, alejar o desplazar la pantalla con los dedos.

Responder notificaciones del propio navegador o de apps relacionadas.

La autoridad considera que cualquiera de estas acciones desvía la atención del conductor de la vía y aumenta significativamente el riesgo de un accidente.

GPS auto La ley ya define cuándo el GPS al circular se convierte en infracción (Imagen ilustrativa generada con IA)

¿Por qué Edomex considera al GPS como un distractor?

La Secretaría de Movilidad del Estado de México justifica la sanción en datos concretos sobre siniestralidad. La distracción al volante figura entre las tres principales causas de accidentes viales en la entidad, junto con el exceso de velocidad y el consumo de alcohol. Específicamente, el uso de dispositivos durante la marcha eleva los riesgos por estas razones:

Desvío visual de la vía : la mirada se separa del frente entre 2 y 5 segundos, suficiente para recorrer varios metros sin atención.

: la mirada se separa del frente entre 2 y 5 segundos, suficiente para recorrer varios metros sin atención. Pérdida del control físico : una mano deja el volante mientras se manipula la pantalla.

: una mano deja el volante mientras se manipula la pantalla. Distracción cognitiva : la atención mental se enfoca en interpretar el mapa en lugar del entorno vial.

: la atención mental se enfoca en interpretar el mapa en lugar del entorno vial. Tiempos de reacción más lentos: ante un frenado súbito o un peatón cruzando, la respuesta del conductor se retrasa.

Estos factores combinados explican por qué la legislación equipara el uso del GPS al uso del celular durante la conducción.

¿Cómo evitar la multa por usar el GPS en Edomex?

Las recomendaciones de las autoridades mexiquenses para evitar caer en esta sanción son sencillas y aplican tanto a conductores particulares como a operadores de plataformas de movilidad. Antes de arrancar el vehículo conviene:

Programar la ruta completa antes de iniciar la marcha , con el destino y las paradas intermedias ya cargadas en la aplicación.

, con el destino y las paradas intermedias ya cargadas en la aplicación. Activar el modo de voz del navegador para recibir indicaciones audibles sin mirar la pantalla.

del navegador para recibir indicaciones audibles sin mirar la pantalla. Usar soportes fijos que mantengan el celular en una posición visible sin necesidad de sostenerlo con la mano.

que mantengan el celular en una posición visible sin necesidad de sostenerlo con la mano. Detenerse en un lugar seguro si es necesario modificar la ruta o consultar el mapa con detalle.

si es necesario modificar la ruta o consultar el mapa con detalle. Configurar el modo “no molestar” durante la conducción para evitar notificaciones que tienten al conductor a desbloquear el dispositivo.

Estas medidas resultan especialmente importantes en zonas de alta densidad vehicular como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca y la autopista México-Querétaro, donde los operativos viales son más frecuentes.

¿Qué otras infracciones se sancionan como distractores en Edomex?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México amplía el concepto de distractor más allá del GPS. Otras conductas que se sancionan con la misma referencia de 16 a 20 UMA incluyen:

Hablar por celular sin manos libres mientras se conduce.

mientras se conduce. Enviar o leer mensajes de texto en aplicaciones de mensajería.

en aplicaciones de mensajería. Consumir alimentos o bebidas que requieran ambas manos.

que requieran ambas manos. Maquillarse o arreglarse frente al espejo del retrovisor.

frente al espejo del retrovisor. Leer documentos o periódicos durante la marcha.

durante la marcha. Manipular el sistema de audio del vehículo de forma prolongada.

Todas estas acciones quedan englobadas dentro del Artículo 90 del reglamento como prácticas que comprometen la seguridad vial.

¿Qué pasa si no pago la multa por usar el GPS en Edomex?

El incumplimiento del pago de una multa de tránsito en el Estado de México acarrea consecuencias administrativas concretas para el conductor. Las sanciones no liquidadas pueden derivar en:

Bloqueo del refrendo vehicular anual.

anual. Imposibilidad de tramitar la verificación vehicular correspondiente.

correspondiente. Retención de la licencia de conducir al momento de la renovación.

al momento de la renovación. Aumento progresivo del monto por concepto de recargos.

por concepto de recargos. Remisión del vehículo al corralón en caso de reincidencia.

Por ello, las autoridades recomiendan liquidar la multa dentro del plazo establecido para evitar afectaciones mayores al historial del conductor y a los trámites posteriores ante la Secretaría de Movilidad estatal.

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