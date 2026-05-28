Confirman en Querétaro que la ruta L113 sufrirá desvíos el sábado 30 de mayo: estas son las zonas y horarios afectados

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) confirmó que la ruta L113 del sistema Qrobus presentará desvíos temporales durante el sábado 30 de mayo debido a un evento religioso en el municipio de Corregidora.

Las modificaciones afectarán principalmente la circulación en la zona de El Pueblito durante varias horas de la tarde y noche.

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¿Qué cambios tendrá la ruta L113 de Qrobus?

La AMEQ informó que la ruta L113 tendrá un desvío temporal sobre la calle Fray Sebastián de Gallegos, en el tramo comprendido entre avenida Miguel Hidalgo y calle La Capilla, en El Pueblito, Corregidora.

El ajuste al recorrido se implementará debido a un evento religioso programado en la Parroquia San Francisco Galileo por la representación de la obra teatral “Mi Cristo Roto”, la cual será protagonizado por el actor Alberto Mayagoitia.

La actividad tendrá un enfoque cultural y con causa, ya que busca recaudar fondos para la reconstrucción del ciprés parroquial, una estructura histórica del altar mayor que formaba parte del templo antes de ser retirada en 1967. De acuerdo con la parroquia, el proyecto cuenta con el visto bueno del INAH y de la Diócesis de Querétaro, además de formar parte de un esfuerzo comunitario para recuperar el patrimonio religioso y cultural del recinto.

¿Cuáles serán los horarios afectados por el desvío?

De acuerdo con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, las afectaciones comenzarán a partir de las 18:00 horas y concluirán cerca de las 00:00 horas.

Recomendaciones para usuarios de Qrobus

La AMEQ recomendó a las personas usuarias planear sus recorridos para evitar retrasos durante la tarde y noche del sábado.

Entre las recomendaciones emitidas destacan:

Salir con mayor anticipación

Considerar tiempos extra de traslado

Mantenerse atentos a avisos oficiales

Consultar actualizaciones mediante canales de Qrobus

El sistema de movilidad estatal suele implementar ajustes temporales en rutas cuando existen cierres viales por eventos masivos, religiosos o actividades comunitarias en distintos municipios de Querétaro.

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