Licencia de conducir sin límite de edad en México: Este es el único requisito que debes cumplir

En México, miles de adultos mayores se preguntan si podrán renovar sus documentos de tránsito al cumplir cierta edad. La respuesta oficial elimina mitos: obtener la licencia de conducir sin límite de edad es posible, siempre que se cumpla con un único requisito médico integral.

El único requisito para obtener la licencia de conducir sin importar la edad

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece un criterio claro: cualquier persona mayor de 65 , 75 o incluso 85 años puede tramitar o renovar su permiso. El único requisito consiste en aprobar un examen médico integral que certifique las habilidades necesarias para manejar con seguridad.

Este filtro evalúa funciones que tienden a deteriorarse con el paso del tiempo, pero que no dependen exclusivamente de la edad cronológica. La autoridad busca confirmar que el solicitante conserva reflejos, coordinación y percepción adecuados para circular sin poner en riesgo vidas ajenas ni la propia.

A diferencia de otros países donde el retiro del permiso es automático tras cierta fecha, México apuesta por un sistema inclusivo basado en evidencia clínica. La evaluación se enfoca en capacidades reales, no en prejuicios etarios, lo que permite a conductores experimentados seguir activos en las vialidades del país.

El único requisito para obtener la licencia de conducir en México siendo un adulto mayor es aprobar un exámen integral. |Getty Images

¿Cómo es el examen para aprobar y obtener la licencia de conducir en México?

El examen integral que deben aprobar los solicitantes evalúa funciones críticas para la conducción segura. Las autoridades de movilidad verifican que el conductor mantenga habilidades físicas y cognitivas óptimas antes de expedir el documento oficial correspondiente a su categoría vehicular solicitada.

Las pruebas incluyen evaluaciones específicas que detectan posibles limitaciones:

Agudeza visual: Capacidad para leer señalamientos y calcular distancias con precisión.

Capacidad para leer señalamientos y calcular distancias con precisión. Capacidad auditiva: Alerta ante cláxones, sirenas y advertencias sonoras del entorno vial.

Alerta ante cláxones, sirenas y advertencias sonoras del entorno vial. Reflejos y motricidad: Tiempo de reacción ante situaciones imprevistas en el tráfico.

Tiempo de reacción ante situaciones imprevistas en el tráfico. Estado mental: Capacidad de orientación espacial y toma de decisiones bajo presión.

Quienes superan estas evaluaciones reciben su licencia sin discriminación alguna por edad. El sistema garantiza que solo conductores aptos circulen, protege la seguridad vial y respeta el derecho de movilidad de adultos mayores en condiciones óptimas.