Es oficial en Puebla: conductores recibirán esta multa si cometen este error común al viajar en grupo

¿Sabes cuánto cuesta esta multa a conductores en Puebla? La cifra sorprende. | Getty Imsges

Las autoridades de Puebla pusieron en vigor una disposición que afecta directamente a quienes usan su vehículo para trasladar a varias personas. El Reglamento de Tránsito ya contempla una sanción económica específica para un error que muchos conductores cometen sin pensarlo dos veces.

No se trata de exceso de velocidad ni de alcoholemia. El error más común al viajar en grupo está tipificado en el Artículo 25, fracción XVIII, y tiene multa fija. Aquí te explicamos exactamente de qué se trata y cuánto te puede costar.

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¿Cuál es el error que genera la multa a conductores en Puebla?

El Artículo 25, fracción XVIII del Orden Jurídico Poblanlo define con claridad: transportar más personas de las que el vehículo fue diseñado para llevar. Ese número está en la tarjeta de circulación de cada auto.

Si tu carro tiene capacidad para cinco ocupantes y subes a seis o más, ya incurriste en la infracción. La norma aplica sin importar la distancia del trayecto ni si todos van en el mismo asiento.

Este error frecuente al viajar en grupo ocurre sobre todo en reuniones familiares, viajes cortos o salidas con amigos. La percepción de que “es solo un momento” no exime al conductor de la sanción.

Si llevas más personas de las permitidas en tu auto, te corresponderá una grave multa.

¿Cuánto cuesta esta multa y cómo se calcula?

La sanción se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que significa que el monto puede variar cada año. El rango establecido va de 8 a 12 UMA por infracción.

En términos concretos, eso equivale a entre $938.48 y $1,407.72 pesos. El agente vial tiene margen para determinar el monto exacto dentro de ese rango según las circunstancias del caso.

El consejo más práctico: antes de arrancar con tu grupo, verifica la capacidad oficial de tu vehículo. Un dato que está impreso en tu tarjeta de circulación puede ahorrarte más de mil pesos en multas en Puebla.

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