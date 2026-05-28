Después de que se dieron a conocer señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense contra 10 funcionarios del estado de Sinaloa, incluyendo al hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como otros 9 funcionarios, incluido un senador y un presidente municipal, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que apenas 5 personas no han declarado ante esta institución.

La Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, a través de su titular, Ulises Lara, confirmó que cinco de las personas requeridas por la justicia estadounidense ya comparecieron ante autoridades mexicanas.

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¿Existe ficha roja de Interpol contra funcionarios de Sinaloa?

Sobre este caso, Lara señaló que contrario a lo dicho previamente por autoridades mexicanas, no existe ficha roja de INTERPOL contra las personas vinculadas en este caso.

Previamente, el Gobierno de México compartió una primera versión que indicaba que Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el resto de políticos de Morena investigados en EUA contaban con ficha roja de INTERPOL.

Faltan cinco implicados por declarar

Mientras en México, la FGR confirmó que se cinco de las 10 personas investigadas por EUA ya declararon en territorio nacional, es importante recordar que otros dos implicados se entregaron ante autoridades estadunidenses.

Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, general retirado del Ejército y quien fuera secretario de Seguridad de Sinaloa, quien se entregó en Arizona el pasado 11 de mayo y fue trasladado a Brooklyn, donde se declaró no culpable de los cargos de los que se le acusan.

El segundo exfuncionario en entregarse fue Enrique Díaz Vega, quien fuera titular de Administración y Finanzas de Sinaloa. Tomando en cuenta que suman dos personas que declararon en Estados Unidos y cinco más que declararon en México, faltan tres personas implicadas en este caso por declarar.

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