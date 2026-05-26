Últimos días para verificar en Guanajuato: se acaba el plazo para todas estas placas

Un grupo específico de automovilistas en Guanajuato todavía no completa un proceso vehicular obligatorio del primer semestre de 2026. El calendario oficial fija una fecha límite que se acerca rápido, y quienes circulen sin el holograma vigente quedan expuestos a un castigo económico severo. El trámite vehicular no admite prórrogas.

La regulación depende del último dígito del coche y aplica dos veces al año para mantener la circulación en regla. Las personas que entran en este turno tienen apenas días para acudir al centro autorizado y obtener la aprobación.

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¿Qué placas verifican en mayo en Guanajuato?

El calendario semestral organiza el control de emisiones por medio del número de matrícula. Durante este periodo corresponde cumplir a los vehículos con placas terminación 1 y 2, los cuales necesitan finalizar el proceso antes del 31 de mayo de 2026.

El esquema distribuye la demanda durante el año para agilizar la atención en los módulos. Cada terminación posee asignados dos meses específicos por semestre, y la norma abarca tanto a automóviles particulares como a unidades de uso intensivo.

Los propietarios que cambiaron de matrícula recientemente o cambiaron de residencia desde otra entidad federativa requieren revisar su estatus. El sistema toma en cuenta el último número sin importar la antigüedad de la inscripción anterior.

Alivio para conductores: Miami anula multas por fallas en cámaras de tránsito La multa por omitir la verificación vehicular supera los 2 mil pesos este año. (Archivo)

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar y qué dice la norma?

La normativa ambiental sanciona la falta de certificado vigente con una penalización económica fuerte. El Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato determina el impacto financiero para los omisos. Los operativos detectan autos rezagados:

El castigo económico por circular sin el holograma vigente genera una infracción equivalente a entre $1,173.10 y $2,346.20 pesos (UMA 2026 = $117.31 pesos).

El costo del trámite en la modalidad usual se ubica en $307.00 pesos para los automovilistas cumplidos.

Las verifiaciones tipo Cero, Doble Cero, Uno y Dos mantienen un precio de $565.00 pesos con IVA incluido.

El ingreso al módulo requiere acudir con la tarjeta de circulación e identificación oficial en mano.

Los coches necesitan marchar libres de adeudos por infracciones previas para obtener la aprobación ambiental.

¿Cómo sacar cita para realizar la verificación?

El procedimiento digital facilita la obtención de un turno en el sistema estatal. El portal web distribuye los espacios para agilizar la atención de los usuarios. Completa los campos obligatorios desde casa:

Ingresa a la plataforma de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial mediante tu navegador móvil o de escritorio.

Selecciona el municipio de residencia, el tipo de combustible del auto y el módulo de atención que prefieras.

Da clic en la opción para agendar cita dentro del menú principal de la herramienta.

Elige el día junto a la hora disponible que mejor se adapte a tus actividades diarias.

Escribe los caracteres completos de las placas de Guanajuato para registrar el espacio de forma correcta.

Al concluir el llenado de datos resulta fundamental descargar el comprobante oficial que emite la página. Acude con puntualidad al verificentro seleccionado para asegurar tu lugar y librar recargos futuros. Protege tu patrimonio este año.

Prepara tus documentos, revisa que tu auto no tenga adeudos de fotomultas y realiza el proceso ambiental antes del cierre de mes para proteger tu economía.

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