Últimos días para verificar en Jalisco: se acaba el plazo para todas estas placas o habrá multas

Cientos de miles de automovilistas tapatíos tienen los días contados para cumplir con un trámite clave. Quien no lo haga antes de fin de mes enfrenta sanciones que golpean fuerte el bolsillo familiar. Mayo cierra con una presión enorme para una porción específica del padrón vehicular de Jalisco.

Hay una terminación de placa que debe cumplir un trámite obligatorio antes de que termine el mes, o el costo de incumplir será considerable. La autoridad ya advirtió que no habrá margen para excusas ni trámites de última hora.

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¿Qué placas deben verificar en Jalisco antes del 31 de mayo?

El calendario de verificación vehicular en Jalisco asigna a las placas con terminación 4 el turno de mayo 2026. Los propietarios cuentan con todo el mes para acudir a un verificentro autorizado y cumplir con la revisión de emisiones contaminantes.

Existe una excepción puntual al cierre del mes. El plazo se extiende hasta el 29 de mayo solo para conductores rezagados que hayan pagado durante 2025 el paquete completo de refrendo, placas y verificación. Quien no entre en ese supuesto, se rige por el 31 de mayo.

El comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe, fue claro respecto al inicio de los operativos. A partir del 1 de junio, los agentes sancionarán a cualquier vehículo en circulación sin la regularización completa exigida. No hay período de gracia adicional ni tolerancia para trámites extemporáneos para esta terminación de número de placas.

cambio de placas en Jalisco El trámite de canje de placas se puede realizar sin cita en las 135 oficinas recaudadoras del estado. (Gemini)

¿Qué documentos presentar para el cambio de placas en Jalisco?

Para que el proceso en las oficinas recaudadoras sea exitoso y rápido, los contribuyentes deben presentarse con la documentación completa en original y copia. Las autoridades solicitan acreditar tanto la identidad del propietario como la situación legal del automóvil.

El trámite requiere de la presentación física de ciertos papeles indispensables para la actualización del Padrón Vehicular del Estado. Es importante revisar la vigencia de cada uno antes de acudir a los módulos de atención.

Los requisitos solicitados son los siguientes:

Pago del refrendo 2025 realizado durante el mismo año.

realizado durante el mismo año. Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas (Minerva, Gota o Maguey).

con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas (Minerva, Gota o Maguey). Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia.

(INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia. Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia. Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

no mayor a 90 días de expedición, en original y copia. Comprobante de Verificación de Aprobado o No Aprobado (en caso de no tenerlo, se firmará una carta compromiso en la recaudadora).

¿Cómo hacer el cambio de placas sin cita y gratis en Jalisco?

Uno de los aspectos más destacados de esta reciente disposición gubernamental es la eliminación del requisito de agendar un espacio de atención a través de internet. Anteriormente, los usuarios debían ingresar al portal oficial para reservar un horario, lo que en ocasiones generaba retrasos debido a la alta demanda.

Ahora, con el objetivo de agilizar el proceso y brindar un mejor servicio, los ciudadanos pueden presentarse directamente en cualquiera de las 135 oficinas recaudadoras distribuidas en todo el territorio estatal, donde serán atendidos conforme vayan llegando durante el horario de operaciones establecido.

Las características principales del servicio presencial incluyen:

Atención por orden de llegada sin necesidad de registro previo en portales web.

sin necesidad de registro previo en portales web. Operación en las dependencias estatales de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 16:00 horas.

estatales de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 16:00 horas. Trámite gratuito para quienes pagaron el refrendo 2025 en tiempo y forma, evitando cargos extemporáneos.

¿De cuánto son las multas por no cumplir con el reemplacamiento en Jalisco?

Las multas van desde $2,300 hasta $7,000 pesos (entre 19.6 y 59.7 UMAs, equivalente a un rango de $2,299.27 a $7,003.40 pesos), según la infracción. Quien tramite el canje después del 1 de junio pagará alrededor de $4,000 pesos adicionales por el proceso completo, contra los $2,500 de las láminas más ajustes para quienes cumplen en tiempo.

Más de 365 mil propietarios de vehículos pagaron el refrendo 2025 en Jalisco pero todavía no completaron el canje gratuito de placas. Hacienda estatal amplió el plazo precisamente para evitar que este universo entre en irregularidad y termine pagando montos elevados por un trámite que originalmente era sin costo.

Evita contratiempos de último momento y acude con tus papeles completos a la recaudadora más cercana a tu domicilio para mantener tus derechos vehiculares al día.

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