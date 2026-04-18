Es ley y pocos conductores lo saben: Puebla multará a quienes cometan este error en el carril izquierdo

Una ley vigente ya sanciona este hábito vial en el carril izquierdo.

Una ley vigente ya sanciona este hábito vial en el carril izquierdo. | Getty Imsges

Hay una infracción que miles de conductores cometen todos los días en Puebla sin saber que existe una multa por hacerlo. El Orden Jurídico Poblano ya la contempla, ya tiene monto y ya tiene respaldo legal. El problema es que casi nadie la conoce.

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El error exacto que ya tiene multa en Puebla

No es exceso de velocidad ni una luz en rojo. El artículo 25, fracción X del Orden Jurídico Poblano sanciona algo mucho más cotidiano: meterte al carril izquierdo y avanzar despacio cuando hay autos detrás que necesitan rebasar. Así de simple, así de caro.

Puebla multará conductores que bloqueen ese carril con montos de 8 a 12 UMA. En pesos, eso son entre $938.48 y $1,407.72 que te pueden cobrar por algo que quizá haces sin pensarlo cada semana.

El carril izquierdo tiene una función específica: es para rebasar, no para crucero. Ocuparlo sin necesidad, a baja velocidad, ya no es solo mala educación vial. Es una infracción con nombre y apellido.

Puebla-Transito.jpg Si bloqueas el carril izquierdo puedes ser multado con hasta casi $1,500 pesos (Facebook Secretaría de Movilidad y Transporte)

Por qué la mayoría de conductores no lo sabe

Esta norma no llegó de improviso ni es un rumor de redes sociales. Vive en el Orden Jurídico Poblano, con artículo, fracción y sanción definida. El problema real es que pocos la leyeron y menos la aplican.

No necesitas ir rápido para cometer esta infracción. Basta con circular lento por la izquierda mientras alguien detrás espera para rebasar. Ese momento, ese hábito tan común, es exactamente lo que activa la multa.

Si manejas en Puebla o planeas hacerlo, vale la pena revisar cómo usas los carriles. Una decisión de segundos al volante puede convertirse en una sanción de hasta $1,407 pesos que nadie quiere pagar.