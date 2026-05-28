Es oficial por Hacienda de Jalisco y pocos lo saben: cómo hacer PASO a PASO el trámite para cancelar las multas de tu auto viejo

En Jalisco, recibir multas o sanciones por un auto que ya no se tiene se ha vuelto una situación más común de lo que parece. Y es que esto suele ocurrir cuando un vehículo sigue registrado a nombre de una persona, aunque en la práctica ya haya sido vendido o entregado a otro dueño con el cual ha perdido contacto.

El problema suele agravarse cuando las multas no dejan de aparecer, y el antiguo dueño tiene que pagar grandes sumas de dinero por un trámite cambio: el cambio legal de propietario.

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¿Qué pasa si vendiste tu auto y siguen llegando multas a tu nombre?

De acuerdo con autoridades jaliscienses, cuando no se concreta el cambio de propietario en el sistema estatal, el registro legal del vehículo permanece asociado a la persona que figura como titular. Esto implica que cualquier infracción, recargo o adeudo relacionado con el automóvil puede seguir cargándose a su nombre, incluso si ya no lo utiliza.

Este tipo de situaciones suele presentarse en compraventas informales o acuerdos verbales, donde no se completa el trámite administrativo correspondiente. Para la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco, la responsabilidad del vehículo se mantiene en el sistema hasta que se actualice el registro oficial.

¿Qué es la baja administrativa vehicular en Jalisco y por qué es el primer paso?

La baja administrativa vehicular es un procedimiento mediante el cual se solicita la eliminación del registro de un vehículo a nombre de una persona ante el padrón estatal. Este trámite permite dejar constancia formal de que el contribuyente ya no mantiene responsabilidad sobre el automóvil en cuestión.

En algunos casos, este procedimiento se complementa con otros trámites relacionados con la regularización del historial del vehículo, especialmente cuando existen adeudos pendientes o situaciones fiscales sin resolver.

¿Qué descuentos ofrece actualmente Hacienda de Jalisco?

Como parte de los programas de regularización vehicular, la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco ha implementado en distintos periodos beneficios fiscales orientados a facilitar el cumplimiento de obligaciones. Estos esquemas pueden incluir reducciones importantes en recargos, multas y adeudos asociados al control vehicular estatal.

Actualmente, se mantiene un descuento de hasta 70% en el trámite de cambio de propietario durante 2026.

#ZONALocal | 🚗💰 Buenas noticias para automovilistas en Jalisco. El Servicio Estatal Tributario anunció descuentos para regularizar vehículos durante junio: 50% en multas de movilidad, 70% en cambio de propietario y hasta 80% en recargos por adeudos de refrendo. La medida busca… pic.twitter.com/xZ8EQEWQJI — ZONA 3 (@zona3noticias) May 26, 2026

El costo del cambio de propietario en Jalisco no es fijo, ya que se compone de un derecho base que ronda entre los $800 y $1,000 pesos, además de un impuesto que puede variar entre el 2% y el 7.1% del valor del vehículo. A esto pueden sumarse adeudos pendientes, multas o recargos, aunque en algunos periodos el gobierno estatal aplica descuentos que reducen de forma importante el monto final a pagar.

¿Qué documentos se necesitan para realizar la baja del vehículo?

Para llevar a cabo el trámite de baja administrativa vehicular en Jalisco, es necesario presentar documentación que acredite la identidad del propietario y la relación con el vehículo. Entre los requisitos habituales se encuentran:

Identificación oficial vigente

Comprobante de propiedad del automóvil

Placas y la tarjeta de circulación

Comprobante de domicilio reciente

CURP

RFC del titular

En caso de robo o extravío de placas o documentos, es necesario presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

El trámite se realiza directamente en oficinas recaudadoras autorizadas de la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco, donde se revisa la documentación y se formaliza la baja dentro del sistema estatal.

Posterior a esto, el vehículo se “libera” del anterior propietario, y puede usarse de manera regular por el nuevo conductor.

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