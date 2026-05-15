Jalisco: la costosa multa que deben pagar los automovilistas por olvidar este aviso administrativo

La gestión de un vehículo en territorio jalisciense requiere atención constante a las notificaciones oficiales y actualizaciones de datos personales ante las autoridades. Muchos propietarios ignoran que el reglamento contempla sanciones económicas por omisiones menores que son detectadas durante procesos de recaudación.

El cumplimiento de las normas viales garantiza una convivencia armónica y evita cargos imprevistos al momento de realizar pagos anuales. Las autoridades mantienen una vigilancia estrecha sobre la información que cada conductor declara al dar de alta su vehículo.

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¿Por qué Jalisco multa a los dueños que no reportan el cambio de domicilio o la baja del auto?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece la obligatoriedad de mantener actualizada la información del propietario. Según el Artículo 360, fracción XXVIII, se sanciona a quien omita manifestar la baja del vehículo o el cambio de domicilio del titular.

Esta falta administrativa genera una multa que oscila entre 1 y 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Al valor actual de la UMA 2026 ($117.31 pesos), el costo puede alcanzar los $586.55 pesos.

La intención de esta medida es asegurar que las notificaciones legales lleguen al destino correcto sin contratiempos de logística. El registro actualizado permite a la entidad tener un control real sobre las unidades que operan activamente en sus calles.

Instalan módulos de registro civil en CDMX para tramites de otros estados Trámite de baja vehicular: el paso necesario para evitar cobros indebidos. (Twitter-Registro Civil)

¿Cómo evitar la sanción por datos desactualizados en Jalisco?

Para eludir este cobro, el interesado debe acudir a las oficinas de recaudación o módulos de servicios vehiculares correspondientes. Es necesario presentar un comprobante de domicilio reciente y la documentación que acredite la propiedad legal de la unidad.

El trámite de actualización debe realizarse de forma inmediata tras mudarse de residencia para evitar infracciones acumuladas. Notificar la baja por venta o desuso protege al antiguo dueño de cualquier responsabilidad jurídica o fiscal futura.

Mantener los papeles en regla es la mejor estrategia para cuidar la economía y evitar recargos innecesarios. Los operativos de revisión pueden detectar estas inconsistencias al momento de cotejar los datos del conductor con el padrón estatal.

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