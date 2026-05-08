Es ley y pocos lo saben: Jalisco multará a los dueños de vehículos que presten su auto y no cumplan este requisito

Prestar el coche en Jalisco dejó de ser un favor inocente entre familia o amigos. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado pone el peso de la sanción sobre el dueño del vehículo, no sobre quien va al volante. Una omisión que parece menor desencadena una multa con cifras concretas en pesos.

El detalle clave aparece en el artículo 362 de esa ley y afecta a cualquier propietario jalisciense que entregue las llaves sin verificar un documento puntual. El monto se calcula en UMAs y golpea el bolsillo de inmediato. La autoridad de tránsito puede aplicar la sanción aunque quien conduzca sea hijo, pareja, hermano o vecino de confianza.

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¿Cuál es el requisito que debe cumplir el conductor al que le presta tu auto en Jalisco?

La fracción II del artículo 362 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco sanciona al propietario de un vehículo por permitir su conducción a una persona que no exhiba licencia o permiso vigente.

El responsable jurídico es el dueño, sin importar si conocía o no el estatus del documento del conductor. La obligación de verificar antes de prestar el auto recae sobre quien tiene el vehículo a su nombre.

El artículo aplica también cuando la licencia está vencida, suspendida o cuando el conductor cuenta con un permiso que no corresponde al tipo de vehículo. La fracción no distingue entre olvido, descuido o desconocimiento: la sanción procede igual.

multa Verificar la licencia antes de entregar las llaves evita la infracción. (Imagen Ilustrativa)

¿Cuánto cuesta la multa por prestar el auto en Jalisco?

La multa va de 10 a 15 UMAs, y el cálculo cambia según la UMA vigente al momento de la sanción. La Unidad de Medida y Actualización para 2026 quedó fijada en 117.31 pesos. El rango aterriza así en pesos contantes y sonantes para cualquier propietario en el estado.

En el piso, la sanción equivale a 1,173.10 pesos. En el techo, sube hasta 1,759.65 pesos. El monto exacto lo determina la autoridad de tránsito según las circunstancias del operativo o del siniestro de tránsito en el que se detecte la falta.

El cobro entra en vigor desde el momento en que se levanta la infracción. No existe periodo de gracia para regularizar la licencia del conductor después de que la multa fue impuesta al propietario.

¿Cómo evitar la sanción al prestar el coche?

La regla práctica es simple: pedir la licencia físicamente antes de entregar las llaves. Confirmar fecha de vigencia, tipo de licencia y que coincida con el vehículo evita el problema en segundos. Una licencia tipo automovilista no habilita a manejar moto, y viceversa.

Quienes prestan el auto con frecuencia conviene que dejen registro: una foto de la licencia del conductor el día del préstamo respalda al propietario ante cualquier reclamo posterior. La ley no exige ese paso, pero refuerza la posición de quien presta.

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