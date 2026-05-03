Es oficial: presentan el nuevo mapa de trenes en el Valle de México

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) dio a conocer el nuevo mapa de trenes en el Valle de México, donde se muestran las conexiones actuales y en desarrollo dentro del sistema de movilidad de la región.

Esta actualización llega tras la entrada en operación del Tren Felipe Ángeles, una nueva ruta que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y que impulsa la integración de distintos sistemas ferroviarios bajo un mismo esquema.

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¿Cómo funciona el Tren Felipe Ángeles?

El Tren Felipe Ángeles conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un tiempo estimado de entre 45 y 60 minutos, dependiendo de la operación inicial.

Estaciones:

Buenavista



Fortuna



Tlalnepantla



San Rafael



Lechería



Cueyamil



La Loma



Teyahualco



Prados Sur



Cajiga



Xaltocan



AIFA

Horarios:

Lunes a Viernes: 05:00 a 00:00 horas



Sábados: 06:00 a 00:00 horas



Domingos y Días Festivos: 07:00 a 00:00 horas

Costo:

Tarifa promocional de 45 pesos por recorrido completo (se prevén modificaciones más adelante)

¡La transformación llegó en tren! 🚊



Hoy, con el #TrenFelipeÁngeles avanzamos en la conformación de los trenes del Valle de México.



Aquí puedes consultar el nuevo mapa de conexión con la Red #MovilidadIntegrada ✨



👉🏼 https://t.co/MNITMwPYqF pic.twitter.com/QuQddMocnp — Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (@TrenesMX) April 26, 2026

¿Qué cambia con el Tren Buenavista–Cuautitlán?

El Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán se mantiene como una de las rutas más utilizadas y ahora forma parte clave del nuevo mapa al conectarse con otros sistemas.

Estaciones:

Buenavista



Fortuna



Tlalnepantla



San Rafael



Lechería



Tultitlán



Cuautitlán

Horarios:

Lunes a viernes: 05:00 a 23:30



Sábados: 06:00 a 00:30



Domingos y festivos: 07:00 a 00:30

Costo:

Viaje corto: $11.00



Viaje largo: $26.50

Esta línea ahora permite enlazar directamente con el ramal hacia el AIFA, ampliando las opciones de traslado para miles de usuarios.

¿Cómo opera el Tren Interurbano México-Toluca?

El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como “El Insurgente”, conecta Zinacantepec con Observatorio y es uno de los proyectos más relevantes dentro del nuevo mapa ferroviario.

Estaciones:

Zinacantepec



Toluca Centro



Metepec



Lerma



Santa Fe



Vasco de Quiroga



Observatorio

Horarios:

Lunes a viernes: 05:00 a 00:00



Sábados: 06:00 a 00:00



Domingos: 07:00 a 00:00

Costo:

Desde $15 por trayectos cortos

por trayectos cortos

Hasta $90 en recorrido completo

El acceso se realiza mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, lo que facilita la conexión con otros sistemas de transporte en la zona metropolitana.

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