¿Estás en búsqueda de trabajo? La Embajada de Estados Unidos en México abrió una vacante en la Ciudad de México para el puesto de Analista de Presupuesto o Asistente Administrativo del Programa.

Se trata de un puesto de jornada completa (40 horas semanales) con salario de 308 mil 334 pesos mexicano por año, es decir, 25 mil 694.5 pesos mensuales.

Si te interesa aplicar, aquí te contamos todo lo que debes saber para empezar el mes de junio con empleo.

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La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México está buscando un/a Budget Analyst / Administrative Program Assistant para la oficina de la FDA. 💼✨

🔹 Puesto de tiempo completo

🔹 Salario competitivo + excelentes… pic.twitter.com/9ETFGzI3zW — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) May 27, 2026

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Requisitos para la vacante en la Embajada de EUA en México

Es importante mencionar que, en la convocatoria, la Embajada de Estados Unidos en México adelanta que todos los interesados serán investigados, ya que requieren “confianza pública” para el cargo.

Los requisitos para el cargo en la Oficina de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglás en inglés) son los siguientes y se deben de llenar en la solicitud ERA (ahí se obtendrá una autocertificación):

Obtener un certificado de seguridad

Mínimo dos años de estudios universitarios (50% de los créditos académicos) o licenciatura

(50% de los créditos académicos) Mínimo tres años de experiencia en trabajo de secretariado, oficina o administración, presupuesto o finanzas

en trabajo de secretariado, oficina o administración, presupuesto o finanzas Dominio de inglés y español (se evalúa esta parte si no se presenta un certificado)

(se evalúa esta parte si no se presenta un certificado) Identificación oficial mexicana o Permiso de Residencia Permanente del Instituto Nacional de Migración

¿Cuáles son las funciones de la vacante en la Embajada de Estados Unidos en México?

La convocatoria establece que, en caso de ser seleccionado, la persona tiene cuatro semanas para integrarse a trabajar, una vez ahí, sus obligaciones serán:

Brindar asistencia administrativa y secretaria en la oficia de la FDA

en la oficia de la FDA Es responsable de presupuestos y adquisiciones

Programación, correspondencia y funciones de recepción

Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos informáticos y de comunicación de la oficina

de la oficina Mantener suministra de material de oficina y realiza los pedidos necesarios

y realiza los pedidos necesarios Asegura la estrega de correo y otro tipo de comunicación con la Embajada

Enlace de la FDA con la Embajada

Si te interesa el cargo, entonces manda tus documentos, ya que el puesto también cuenta con compensación por subsidios, aguinaldo, bono vacaciones, días festivos en EUA y México, 17 días de vacaciones, afiliación a instituciones de seguridad social en México, seguro médico y de vida privado, gimnasio y oportunidades de capacitación.

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