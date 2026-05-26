CNTE anuncia nuevos bloqueos carreteros este 27 de mayo; no hay acuerdo con gobierno

Después de más de 7 horas de reunión, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyeron el encuentro con autoridades de la SEP, ISSSTE y representantes del Gobierno de Oaxaca; sin embargo, no lograron alcanzar acuerdos.

Los dirigentes señalaron que no se logró restablecer una mesa de diálogo directa con el Ejecutivo federal y criticaron que la Secretaría de Hacienda no participara en la reunión, pese a que varios puntos de su pliego petitorio requieren definiciones presupuestales.

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CNTE anuncia marchas y bloqueos carreteros

Yenny López, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca informó que debido a la negativa del gobierno de atender sus peticiones habrá bloqueos carreteros en Oaxaca a partir de este miércoles.

La dirigente dijo que en las próximas horas darán a conocer acciones de protesta y las manifestaciones que se llevarán a cabo en la Ciudad de México , con la intención de llegar al Zócalo el próximo 1 de junio.

Integrantes del magisterio disidente también advirtieron que esperan recibir este miércoles una respuesta formal y por escrito a sus demandas.

CNTE instala plantón en calle 5 de mayo del centro

Aunque esta noche decidieron levantarlo, los docentes habían instalado un plantón sobre la calle 5 de Mayo, desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hacia el Zócalo como acto de protesta.

La CNTE tomó dicha acción después de que no los dejaran llegar al Zócalo por una valla policiaca que les impidió seguir su manifestación

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