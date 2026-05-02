Este municipio de Hidalgo tendrá una estación en el trayecto del Tren México-Querétaro

El proyecto del Tren México–Querétaro avanza en el estado de Hidalgo, donde Tula de Allende se afianza como uno de los puntos estratégicos dentro del recorrido ferroviario. La estación prevista en este municipio forma parte del trazo que conectará a la Ciudad de México con Querétaro y reorganizará la movilidad en la región.

De acuerdo con autoridades estatales, el proyecto registra avances relevantes en liberación de derecho de vía y construcción, con un desarrollo sostenido en distintos frentes de obra.

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¿Qué papel tendrá Tula de Allende en el tren?

Tula de Allende será una estación clave dentro del recorrido del Tren México–Querétaro, al funcionar como punto intermedio y nodo estratégico en el estado de Hidalgo.

El municipio también forma parte de un programa de desarrollo urbano ya concluido con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con el objetivo de ordenar el crecimiento alrededor de la futura estación.

¿Qué avance tiene el tren México–Querétaro en Hidalgo?

El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del proyecto, Miguel Ángel Tello Vargas, informó que en el estado la liberación del derecho de vía alcanza el 95%, mientras que la obra presenta un avance importante en construcción en distintos tramos.

📍 #Hidalgo



Se realizó la asamblea de anuencia del proyecto Tren México–Querétaro en los ejidos de Xiteje y Xiteje de Zapata, municipio de Tula de Allende, fortaleciendo la participación social 🤝.#Infraestructura #Asamblea #Acuerdos #Participación #Territorio pic.twitter.com/btAE1FBEA3 — Procuraduría Agraria (@PAgraria) April 4, 2026

Explicó que en reportes previos se registraba un 7 por ciento de avance en obra y 90 por ciento en liberación de terrenos, por lo que las cifras actuales reflejan un avance significativo en la consolidación del proyecto.

¿Dónde se concentran los principales retos del proyecto?

Según autoridades, el 7% de avance en la liberación de territorios en Hidalgo se debe a ejidos en Tepeji del Río, Atotonilco de Tula y Nopala, donde se han desarrollado procesos de gestión territorial para la liberación de predios.

Las autoridades señalaron que gran parte de los conflictos del proyecto se concentraron en el Estado de México, aunque también se han registrado avances en la atención de estos casos.

¿Qué escala tiene la construcción del tren?

Actualmente, el proyecto cuenta con más de 14 frentes de trabajo activos y más de 10 mil trabajadores desplegados en distintos puntos del trazo ferroviario.

Esta operación permite avanzar de manera simultánea en varias etapas de construcción, lo que acelera el desarrollo del corredor que conectará a la Ciudad de México con Querétaro.

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