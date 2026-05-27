Hugo ‘N’, presunto feminicida de Cielo Beanjy López, estudiante de la carrera de Estomatología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Xochimilco, fue detenido e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México (CDMX).

La Fiscalía General de Justicia capitalina aprehendió a Hugo ‘N’, pareja sentimental de la víctima, después de los actos de investigación realizados por personal ministerial, pericial y datos de prueba que lo acreditaron como probable responsable.

Un juez otorgó la orden de aprehensión por el delito de feminicidio, por lo que detectives de la Policía de Investigación de la Fiscalía ejecutaron la captura en la alcaldía Cuauhtémoc.

🚨#AlertaADN



Detuvieron a Hugo "N", presunto feminicida de Cielo Beanjy López, estudiante de la UAM Xochimilco pic.twitter.com/N6RmVT2Doz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 27, 2026

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¿Qué se sabe del feminicidio de Cielo Beanjy López?

Según la investigación de la Fiscalía, Hugo ‘N’ estaba en la casa de la joven, ubicada en la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, cuando Cielo murió. El presunto feminicida habría discutido con ella y después se comunicó con la madre la víctima para decirle que su hija estaba inconsciente.

¿Qué dijo la UAM sobre el feminicidio de Cielo Beanjy López?

Después de que se diera a conocer el feminicidio de Cielo, la UAM condenó el hecho y reiteró que ningún tipo de violencia contra las mujeres puede ser normalizada ni quedar impune. “Lo ocurrido con nuestra alumna causa un intenso dolor en nuestra comunidad...La erradicación de la violencia por razones de género exige acciones firmes y una respuesta pública”.

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