La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este miércoles 27 de mayo no son nada alentadores, pues se prevé que se vuelva a hacer presente una fuerte granizada en el estado de Puebla, así como lluvias intensas en entidades como la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y más.

A través de su informe diario emitido por medio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua informó que estas condiciones del clima en México se deben por nua vaguada en altura que entrará en interacción con una divergencia.

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Clima en CDMX y Edomex este miércoles 27 de mayo

De acuerdo con los pronósticos del clima para este 27 de mayo, en la Ciudad de México se prevén lluvias intensas de hasta 50 mm, así como una temperatura máxima de 29°C en las diferentes demarcaciones de la capital.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex), también se prevén afectaciones por lluvias y posibles granizadas en algunos municipios, esto a lo largo de la tarde y noche de este último miércoles del mes de mayo.

Pronósticos del clima en Puebla para el miércoles 27 de mayo

En cuanto al estado de Puebla, se pronosticaron lluvias intensas de hasta 150 mm, lo cual también podría estar acompañado de granizadas y tormentas eléctricas a lo largo y ancho de los diferentes municipios de la entidad.

Vale la pena recordar que el martes 26 de este mes, se registró una intensa granizada que dejó capas de hielo de hasta 50 centímetros en varias zonas de la entidad antes referida.

Clima en Nuevo León este 27 de mayo

De igual forma en el estado de Nuevo León se esperan precipitaciones de hasta 75 mm, pues la Conagua y el SMN señalaron que se prevén lluvias muy fuertes en la este de la demarcación territorial de nuestro país.

¿En qué estados lloverá este miércoles?

Los estados en los que se hará presente una lluvia intensa son:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

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