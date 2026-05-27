¡No guardes el paraguas! México enfrentará durante este miércoles 27 de mayo y el resto de la semana una combinación de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y altas temperaturas debido a la interacción de una vaguada, la onda tropical 2 y un frente frío fuera de temporada.

Las lluvias de este día estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo e incremento en niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

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¿Dónde lloverá hoy miércoles 27 de mayo?

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se presentarán principalmente en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, gracias a la onda tropical 2 sobre el golfo de Tehuantepec.

Además, las precipitaciones estarán en otras entidades de la república:

Tabasco

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Hidalgo

Tlaxcala

Querétaro

Nuevo León

Tamaulipas

Coahuila

Zacatecas

Jalisco

Michoacán

Frente frío fuera de temporada provoca bajas temperaturas hoy miércoles

Las bajas temperaturas se hacen presentes en el país, pese a que estamos en primavera y cercanos al verano; sin embargo, por un frente frío fuera de temporada se prevén rachas de viento y tolvaneras en Baja California y Sonora.

Aunando a esto, también se presenta una interacción con circulación ciclónica en niveles medios y altos al sureste de Estados Unidos, además de corrientes de chorro polar y subtropical.

¿Sigue el calor en México durante el 27 de mayo?

Las autoridades refieren que las altas temperaturas podrán llegar a 45º, entre ellos:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Clima en CDMX y Edomex hoy 27 de mayo

En tanto, para la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) se prevé un cielo parcialmente nublado durante la mañana; no obstante, la tarde aumentará la nubosidad y se prevén fuerte lluvias, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Es decir, en ambas entidades se espera temperaturas máximas de 25 a 27º y mínimas de 12 a 14 grados; no obstante, en la tarde también se estiman fuertes rachas de viento.

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