Los arqueólogos no dan crédito: hallan un increíble tesoro de la prehistoria durante obras del Tren México-Querétaro

Abel José Romero García, arqueólogo integrante del proyecto de salvamento en la obra ferroviaria. | Gerardo Peña, INAH

Un nuevo hallazgo arqueológico ha sorprendido a los arqueólogos en México. Durante los trabajos para la puesta en marcha del Tren México-Querétaro, se encontraron nuevas manifestaciones gráfico-rupestres que podrían datar tanto de la prehistoria como del periodo Posclásico.

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Dónde se produjo el hallazgo arqueológico

Las manifestaciones fueron halladas el 3 de enero de 2026 en el Sitio 77, El Venado, localizado en el cerro homónimo, en Hidalgo.

El descubrimiento se produjo mientras se realizan en el lugar trabajos del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro, impulsados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los petrograbados y pinturas rupestres están en dos acantilados cercanos al río Tula y la presa La Requena, en las inmediaciones de las comunidades de San José Acoculco (Atotonilco de Tula) y Benito Juárez (Tepeji del Río de Ocampo), en Hidalgo, informó el INAH.

Se cree que la ubicación de las manifestaciones podría responder a un fin mítico-religioso vinculado a fenómenos astronómicos o calendáricos.

Hallazgo en Hidalgo Las labores se enmarcan en el Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren México-Querétaro.

Qué encontraron los arqueólogos durante las obras del Tren México-Querétaro

El hallazgo consta de 16 elementos, incluidos petrograbados y pinturas rupestres que, según sus características estilísticas, podrían datar de la prehistoria y del periodo Posclásico (900-1521 d.C.).

Las figuras halladas cerca de la presa incluyen diversos personajes, entre ellos:

Uno de perfil con una greca escalonada en el pecho y un chimalli (escudo) en la mano.

escalonada en el pecho y un (escudo) en la mano. Otro de pie con un tocado y anteojeras, como las de Tláloc, que porta lo que parece una macana .

. Otro personaje con un penacho y las extremidades extendidas , con un objeto circular entre las piernas.

y las , con un objeto circular entre las piernas. Un cuadrúpedo que podría ser un venado.

“En el mismo abrigo rocoso también se observa una figura antropomorfa estilizada, pintada en color rojo, y lo que pudiera ser una serpiente o un rayo que cae, entre otras expresiones gráficas, las cuales están difuminadas debido al paso del tiempo, pero cuya temporalidad se remontaría a la prehistoria (más de 4,000 años)”, completa el organismo mexicano.

Tal como detalla el INAH, se cree que las pinturas fueron hechas con pigmentos minerales o vegetales, mientras que los petrograbados están hechos en puntillismo.

¿Qué otros hallazgos se produjeron anteriormente en el lugar?

No es la primera vez que se recorre la zona. En los años 70 el sitio fue registrado durante el Proyecto Arqueológico Tula. Por entonces “se halló un elemento pintado alusivo a un venado, a partir del cual se dio nombre al cerro”.

Otras de las figuras descriptas, una figura con cara antropomórfica y cabello, se habían localizado el 15 de mayo de 2025, “aunque ya eran conocidos localmente por las comunidades”.

¿Cómo impactan estos hallazgos arqueológicos en el Tren México-Querétaro?

El trazo original del Tren México-Querétaro contemplaba el paso de la vía por donde se encuentran los elementos de la gráfica rupestre.

No obstante, la ruta fue modificada para conservar el patrimonio por disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2025.

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