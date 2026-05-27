Antes de que salgas de tu casa y tomes alguna carretera revisa los bloqueos y accidentes que hoy miércoles 27 de mayo impiden el paso y complican la circulación de cientos de automovilistas.

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Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 168, dirección a Acapulco, después de un choque múltiple. Las autoridades piden a los conductores manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 168, dirección Acapulco. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 27, 2026

Autopista Cd. Mendoza-Córdoba

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cd. Mendoza-Córdoba, a la altura del kilómetro 295, dirección Córdoba luego de que un tractocamión presentara una falla mecánica alrededor de las 5:25 de la mañana.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 295, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 27, 2026

Autopista Córdoba-Veracruz

A la altura del kilómetro 48 de la autopista Córdoba-Veracruz se registra carga vehicular después de que se reportara un accidente.

El incidente se registró durante el inicio de la madrugada y ya fue atendido por los servicios de emergencia, sin embargo, continúa la carga vehicular sobre la autopista.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Córdoba - Veracruz, km 48. El accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación en ambos sentidos. Sin embargo, continúa la carga vehicular intensa en la zona.



Unidades de CAPUFE realizan operativo de vialidad.



Atiende las… — CAPUFE (@CAPUFE) May 27, 2026

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