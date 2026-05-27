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/México/Nota

Paso complicado por bloqueos en carreteras hoy 27 de mayo

¡Toma precauciones! Bloqueos de manifesantes y accidentes impiden el paso de vehículos hoy miércoles.

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Antes de que salgas de tu casa y tomes alguna carretera revisa los bloqueos y accidentes que hoy miércoles 27 de mayo impiden el paso y complican la circulación de cientos de automovilistas.

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Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 168, dirección a Acapulco, después de un choque múltiple. Las autoridades piden a los conductores manejar con precaución.

Autopista Cd. Mendoza-Córdoba

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cd. Mendoza-Córdoba, a la altura del kilómetro 295, dirección Córdoba luego de que un tractocamión presentara una falla mecánica alrededor de las 5:25 de la mañana.

Autopista Córdoba-Veracruz

A la altura del kilómetro 48 de la autopista Córdoba-Veracruz se registra carga vehicular después de que se reportara un accidente.

El incidente se registró durante el inicio de la madrugada y ya fue atendido por los servicios de emergencia, sin embargo, continúa la carga vehicular sobre la autopista.

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