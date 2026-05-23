Querétaro lidera las vacantes de empleo en OCC en el Bajío: estos son los 10 puestos más solicitados por los reclutadores

La industria manufacturera y los servicios de reparación y mantenimiento se consolidaron durante 2025 como las principales fuentes de empleo en Querétaro, concentrando más de la mitad de las vacantes disponibles en la entidad.

Según el reporte de la plataforma OCC las mayores posibilidades de contratación inmediata para quienes buscan insertarse en el mercado laboral se localizan en las áreas de producción, supervisión de calidad y administración interna, sectores que impulsan el desarrollo comercial del Bajío.

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¿Cuáles son los 10 empleos más solicitados por los reclutadores en Querétaro?

Auxiliar contable / contador: responsable de la gestión financiera y fiscal básica de las unidades de negocio.

responsable de la gestión financiera y fiscal básica de las unidades de negocio. Auxiliar administrativo: encargado del control interno, captura de datos y flujo operativo de las oficinas.

encargado del control interno, captura de datos y flujo operativo de las oficinas. Ejecutivo de ventas: perfil comercial enfocado en la prospección y cierre de contratos de productos o servicios.

perfil comercial enfocado en la prospección y cierre de contratos de productos o servicios. Técnico de mantenimiento: especialista operativo dedicado al soporte y reparación de maquinaria e infraestructura industrial.

especialista operativo dedicado al soporte y reparación de maquinaria e infraestructura industrial. Almacenista: operador a cargo de la recepción, inventario, resguardo y distribución de mercancías y materias primas.

operador a cargo de la recepción, inventario, resguardo y distribución de mercancías y materias primas. Supervisor de producción: líder de línea encargado de coordinar los turnos operativos y cumplir las metas de manufactura.

líder de línea encargado de coordinar los turnos operativos y cumplir las metas de manufactura. Asesor financiero: consultor orientado a la colocación de productos bancarios, patrimoniales y de seguros.

consultor orientado a la colocación de productos bancarios, patrimoniales y de seguros. Intérprete bilingüe: profesional enfocado en la traducción y enlace de comunicación para empresas con operaciones globales.

profesional enfocado en la traducción y enlace de comunicación para empresas con operaciones globales. Generalista de recursos humanos: administrador del capital humano, encargado de nómina, relaciones laborales y reclutamiento.

administrador del capital humano, encargado de nómina, relaciones laborales y reclutamiento. Ingeniero de calidad: técnico especializado en asegurar las normas de producción, auditorías y certificaciones industriales.

Empleo en Querétaro OCC registró 22,540 vacantes en la entidad. (Getty Images /Getty Images)

¿De cuánto son los salarios promedio que ofrecen las empresas en Querétaro?

El análisis técnico de ingresos de la plataforma OCC indica que el mercado laboral queretano presenta un tabulador competitivo, donde el 87% de las vacantes publicadas supera los 10 mil pesos mensuales.

Rango medio-alto: el 46% de las ofertas de trabajo maneja percepciones que van de los 10 mil a los 20 mil pesos mensuales. Rango alto: el 41% de las plazas disponibles en los parques industriales ofrece remuneraciones superiores a los 20 mil pesos al mes. Rango inicial: el 12% de los puestos de soporte se sitúa en un tabulador de 5 mil a 10 mil pesos. Rango mínimo: únicamente el 1% de las ofertas remunera hasta 5 mil pesos mensuales.

Ingresos en México Los empleos que se generan en Querétaro ofrecen sueldos competitivos. Gob.mx )

¿Qué sectores económicos generan más vacantes laborales en el estado?

Los buscadores de empleo deben adecuar sus currículums hacia los sectores con mayor volumen de contratación para agilizar su inserción al mercado productivo, siguiendo las recomendaciones que ofrece la OCC.

Revisar ofertas manufactureras: enfocar las aplicaciones en las industrias de manufactura y producción , las cuales abarcan el 41% del total estatal.

enfocar las aplicaciones en las industrias de , las cuales abarcan el 41% del total estatal. Consultar áreas de mantenimiento: monitorear el sector de reparación y soporte técnico, responsable del 14% de las vacantes.

monitorear el sector de reparación y soporte técnico, responsable del 14% de las vacantes. Postular en tecnologías: el rubro de Tecnologías de la Información aporta el 8% de los requerimientos de los reclutadores.

el rubro de Tecnologías de la Información aporta el 8% de los requerimientos de los reclutadores. Los procesos de selección y actualización de vacantes en el portal permanecen activos de forma permanente.

El alta de perfil y la postulación a las vacantes de OCC se realiza sin costo para los trabajadores.

¿Cómo se distribuye la oferta de empleo en la región del Bajío?

El reporte de OCC posiciona a la zona del Bajío como el cuarto motor laboral de México, concentrando el 10% de toda la oferta nacional disponible en la plataforma.

Volumen acumulado: la zona integrada por Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí totalizó 48,327 ofertas de trabajo de enero a diciembre 2025.

la zona integrada por totalizó 48,327 ofertas de trabajo de enero a diciembre 2025. Padrón de aspirantes: la bolsa de empleo registra una base de datos activa de 1 millón 168 mil 182 usuarios inscritos en la región.

la bolsa de empleo registra una base de datos activa de 1 millón 168 mil 182 usuarios inscritos en la región. Sector predominante: la Industria Manufacturera coordinó la mayor participación del mercado al concentrar el 40% de las vacantes totales del Bajío.

la Industria Manufacturera coordinó la mayor participación del mercado al concentrar el 40% de las vacantes totales del Bajío. Aportación por estado: Querétaro lideró la región con el 46% del pastel laboral (22,540 ofertas), seguido por Guanajuato con el 31% (14,810 ofertas), San Luis Potosí con el 15% (7,186 ofertas) y Aguascalientes con el 8% restante (3,791 ofertas).

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