Licencia de funcionamiento en Querétaro: estos son los requisitos que exige el estado para tramitarla

Contar con una licencia de funcionamiento es un requisito obligatorio para cualquier negocio en Querétaro. Este documento permite operar de manera legal y certifica que el establecimiento cumple con las normas municipales en materia de seguridad, uso de suelo y operación comercial.

De acuerdo con el portal oficial de trámites del Municipio de Querétaro, existen una serie de requisitos y procesos para renovar este documento.

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Requisitos para la licencia de funcionamiento en Querétaro

Para realizar el trámite, se deben presentar los siguientes documentos:

Última Licencia Municipal de Funcionamiento

Identificación oficial vigente del solicitante (INE, pasaporte, cédula profesional o documento migratorio)

Documento que acredite la representación legal (en caso de personas morales)

Visto Bueno de Protección Civil:

Riesgo bajo y medio: Visto Bueno 2024 y carta compromiso para tramitar el de 2025 Riesgo alto: Visto Bueno 2025

Comprobación del cumplimiento de condiciones establecidas en la licencia anterior

Acreditar el pago del impuesto predial correspondiente (validado en sistema municipal)

Cumplir con otros requisitos establecidos en la normativa vigente

¿Qué pasa si no tienes licencia de funcionamiento?

No contar con una licencia vigente puede derivar en diversas sanciones por parte de las autoridades municipales de Querétaro. Entre las principales consecuencias se encuentran multas económicas, que pueden superar los 7 mil pesos y aumentar dependiendo del tipo de negocio y la gravedad del incumplimiento.

Además, los establecimientos pueden enfrentar la clausura temporal o incluso definitiva, así como otras sanciones administrativas en caso de reincidencia o incumplimiento de las disposiciones vigentes.

¿Cómo tramitar la licencia de funcionamiento?

El proceso puede realizarse de forma presencial o en línea, dependiendo de la preferencia del solicitante.

Trámite presencial



Acudir a la delegación municipal o al Centro Cívico Querétaro

Presentarse en la ventanilla de licencias de funcionamiento

Entregar los documentos al personal verificador

Realizar el pago correspondiente

Recibir la licencia

Trámite en línea



Ingresar a la Ventanilla Digital del Municipio

Aceptar términos y condiciones

Capturar el número de licencia y correo electrónico

Imprimir el pase de caja y realizar el pago

Recibir la licencia por correo electrónico

Este trámite no requiere agendar cita previa.

El costo del refrendo varía según el tipo de negocio pero puede iniciar desde $299 pesos. |Imagen Ilustrativa

Costos de la licencia de funcionamiento

El costo del refrendo varía según el tipo de negocio, el nivel de riesgo y el periodo de renovación:

Giro general (1 año):

Enero a marzo: 2.55 UMA (≈ $299 pesos) Abril a junio: 3.18 UMA (≈ $373 pesos) Julio a diciembre: 3.35 UMA (≈ $393 pesos)

Giro general (2 años, riesgo bajo): 5.724 UMA (≈ $671 pesos)

5.724 UMA (≈ $671 pesos) Giro general (3 años, riesgo bajo): 7.632 UMA (≈ $895 pesos)

7.632 UMA (≈ $895 pesos) Alcoholes en envase cerrado (primer semestre): 50 UMA (≈ $5,865 pesos)

50 UMA (≈ $5,865 pesos) Alcoholes en envase abierto (primer semestre): 75 UMA (≈ $8,798 pesos)

75 UMA (≈ $8,798 pesos) Centros nocturnos y centros de juego:890.24 UMA (≈ $104,439 pesos)

Además, durante el trámite pueden aplicarse otros cobros adicionales, como derechos por uso de piso, recolección de residuos o permisos municipales.

¿Cómo se puede pagar?

Las autoridades municipales aceptan diversas formas de pago para facilitar el trámite:

Efectivo

Tarjeta de crédito

Tarjeta de débito

Cheque

Cheque certificado

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