SEP confirma ÚLTIMO puente de mayo y quienes son los alumnos que no tienen clases

El mes de mayo cierra con un último puente vacacional, para que los niños se queden en casa con sus familias. Sin embargo, este también será el último fin de semana largo que varios alumnos de educación básica disfrutarán antes del fin del ciclo escolar 2025-2026.

Hasta el momento, al menos 10 entidades de la República han confirmado que modifican el calendario escolar y adelantan las vacaciones. Te contamos cómo queda exactamente el calendario de la SEP del ciclo escolar 2025-2026.

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¿Cuándo es el último puente de mayo?

El mes de mayo no termina hasta que termina y, por eso, aún tiene un puente vacacional este fin de semana. Las escuelas suspenderán clases el próximo viernes 29 de mayo, por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

De acuerdo con el calendario de la SEP, este viernes 29 de mayo se lleva a cabo el Consejo Técnico Escolar, en el que las autoridades educativas y docentes discuten acerca del plan de estudio y el aprovechamiento de los menores.

En esta ocasión, los alumnos de educación básica tendrán tres días de descanso: viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo. Y, de esta manera, los alumnos regresarán a clases hasta el lunes 1 de junio.

¿Cuándo son los puentes de junio?

Tras el intento fallido de adelantar el inicio de las vacaciones de verano, el calendario de la SEP especificó que el fin del ciclo escolar 2025-2026 será el 15 de julio. No obstante, antes de que terminen las clases habrá otro puente vacacional.

En junio únicamente habrá un día sin clases que será el viernes 26 de junio, pues este día se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar. La plantilla docente sí deberá presentarse a laborar.

Estados que adelantaron el inicio de las vacaciones de verano

Aunque el calendario de la SEP marca el 16 de julio como la fecha de inicio de las vacaciones de verano, al menos 10 entidades anunciaron que terminarán antes el ciclo escolar 2025-2026. Las entidades son las siguientes:

Nuevo León: 8 de julio

Yucatán: 26 de junio

Sinaloa:10 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Colima: 25 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

Veracruz: 5 de junio

¡Que no se te pase! No lleves a tus hijos a la escuela este viernes 29 de mayo, porque encontrarás las puertas cerradas.

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