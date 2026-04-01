Un municipio de Querétaro extendió el plazo para tramitar la licencia de funcionamiento y el reloj ya empieza a correr

El municipio de San Juan del Río, Querétaro, amplió el plazo para que negocios y establecimientos puedan tramitar o renovar su licencia de funcionamiento, un requisito indispensable para operar de manera legal. Aunque esta medida dio un margen adicional a los comerciantes, el tiempo disponible comienza a reducirse.

La ampliación también incluye el Visto Bueno de Protección Civil, ambos necesarios para que los negocios funcionen sin contratiempos. De acuerdo con autoridades municipales, la nueva fecha límite es el 30 de abril de 2026, luego de que el periodo original concluyera el 31 de marzo.

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¿Qué es la licencia de funcionamiento en San Juan del Río y quiénes deben tramitarla?

La licencia de funcionamiento es un permiso obligatorio que avala que un establecimiento cumple con las normas municipales para operar. Aplica para:

Comercios

Prestadores de servicios

Negocios en general

Además, el Visto Bueno de Protección Civil certifica que el espacio cumple con medidas básicas de seguridad.

¿Qué pasa si no tramitas la licencia en Querétaro a tiempo?

No cumplir con este requisito puede traer consecuencias importantes para los propietarios de negocios. Las sanciones no tienen un monto único, ya que dependen del tipo de establecimiento, la actividad y si existe reincidencia.

En términos generales, las multas pueden ir desde más de $1,000 pesos, pero en casos más graves o reiterados pueden escalar a cifras mucho mayores, incluso de varios miles o hasta decenas de miles de pesos, además del riesgo de clausura del establecimiento.

En días recientes, incluso se han registrado largas filas en oficinas municipales, lo que refleja la alta demanda de este trámite conforme se acerca la fecha límite.

Las multas pueden ir desde más de 1,000 pesos, pero en casos más graves o reiterados pueden escalar a cifras mucho mayores.|Imagen Ilustrativa

Dónde hacer el trámite en San Juan del Río y en qué horario

La Dirección de Ingresos, donde se realiza este proceso, se encuentra en el Centro Histórico de Querétaro, sobre avenida Juárez, a un costado de una sucursal bancaria.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, por lo que se recomienda acudir temprano para evitar contratiempos.

Recomendaciones para negocios en Querétaro

Para evitar contratiempos, se sugiere:

Verificar requisitos del trámite

Reunir la documentación necesaria

Realizar el proceso con anticipación

Atender indicaciones de autoridades municipales

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