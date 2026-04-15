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Giro en los estacionamientos de plazas comerciales de Querétaro: proponen una reforma que cambiaría el sistema de salida de autos

El Congreso de Querétaro analiza una reforma que modificaría las reglas de los estacionamientos en plazas comerciales y beneficiaría a miles de usuarios sin costo adicional.

Los estacionamientos de Querétaro podrían operar bajo reglas completamente distintas muy pronto. | Getty

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2 minutos lectura
Escrito por: Gastón Amestoy

Los estacionamientos de las plazas comerciales en Querétaro están en el centro de un debate legislativo. Una nueva reforma propone transformar por completo el sistema de salida de autos, y miles de visitantes podrían beneficiarse sin siquiera saberlo aún.

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La reforma que cambiaría para siempre la salida en estacionamientos de plazas comerciales en Querétaro

El diputado Enrique Correa presentó una iniciativa para suprimir la obligatoriedad de validar boletos en máquinas checadoras. La propuesta garantizaría de forma automática el periodo de gratuidad en estacionamientos, sin filas ni trámites.

La reforma apunta directamente a la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos del estado. El objetivo: que los conductores lleguen a la pluma y salgan sin complicaciones dentro del tiempo gratuito.

Correa señala que la tecnología actual permite registrar el tiempo de estancia sin validaciones manuales. Calificó el sistema vigente como una práctica obsoleta que perjudica a quienes ya tienen derecho al beneficio.

Proponen estacionamiento gratis en CDMX
Proponen estacionamiento gratis en CDMX Proponen una hora de estacionamiento gratis en la CDMX (Getty Images)

¿Qué cambia para los usuarios de plazas comerciales?

Hoy, muchos usuarios terminan pagando aunque no deberían. Buscar una oficina escondida al fondo de la plaza para validar el boleto hace que muchos pierdan el beneficio de hasta dos horas gratuitas.

La iniciativa no elimina el cobro una vez superado ese límite. Los establecimientos comerciales conservan su derecho a tarifar el tiempo excedido; solo desaparece el trámite previo de validación.

El legislador también vincula la propuesta con la mejora regulatoria: menos cargas administrativas, servicios más transparentes y condiciones más justas para los consumidores de espacios públicos en Querétaro.

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