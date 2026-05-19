Querétaro remata hospedaje y tours con descuentos que llegan al 90% para viajar del 18 al 21 de junio

La segunda edición de La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo, llega a Querétaro con descuentos de entre 60 y 90% en operadores turísticos. La iniciativa nacional se realizará del 18 al 21 de junio de 2026 y las cámaras empresariales del estado esperan una derrama económica de mil millones de pesos, un 10% más que en la edición anterior.

En conferencia de prensa, René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, destacó que en 2025 participaron 70 negocios locales y que este año la meta es llegar a 100 prestadores inscritos en la plataforma oficial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué destinos de Querétaro participan en La Gran Escapada 2026?

La iniciativa apunta especialmente a destinos que no forman parte de los circuitos turísticos más comerciales. Entre los lugares impulsados este año se incluyen Querétaro están:

Sierra Gorda

Tolimán

Santiago de Querétaro

Pueblos Mágicos como Amealco y Bernal

Rocío Hernández, presidenta de la Cámara de Comercio de San Juan del Río, explicó que buscan dar visibilidad a destinos menos conocidos: “Esto está diseñado para la parte turística y principalmente para aquellos destinos que no son tan conocidos, esos destinos nacionales que se encuentran en una zona a lo mejor no tan comercial”.

¿Qué negocios de Querétaro participan en La Gran Escapada?

Según lo informado, en La Gran Escapada se sumarán operadores turísticos, guías certificados, balnearios, restaurantes, hoteles, parques, museos, comercios locales, artesanías, turismo médico, bienestar, centros de convenciones y servicios de transporte y movilidad.

Gracias a esta iniciativa, los viajeros podrán recorrer Querétaro y otras ciudades del país con precios accesibles y ofertas exclusivas entre el 18 y el 21 de junio.

Para conocer las promociones disponibles, los viajeros pueden consultar www.lagranescapada.com.mx.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.