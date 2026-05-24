Guanajuato se sumará a La Gran Escapada 2026 para fomentar el turismo con descuentos para estas fechas

El estado de Guanajuato se unirá a la segunda edición de la campaña nacional "La Gran Escapada, El Buen Fin del Turismo“, que se celebrará del 18 al 21 de junio de 2026.

En el ámbito estatal, las autoridades de la Secretaría de Turismo e Identidad (SECTURI) impulsan el programa para canalizar la afluencia de visitantes hacia los destinos locales y comunidades de la región.

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¿Qué destinos promoverá Guanajuato México en La Gran Escapada 2026?

El estado destacará sus atractivos turísticos para captar el interés de los viajeros durante los cuatro días de la iniciativa. La oferta del estado integra a sus dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad: Guanajuato capital y San Miguel de Allende. Asimismo, el catálogo incluye a los seis Pueblos Mágicos de la región:

Dolores Hidalgo

Mineral de Pozos

Comonfort

Jalpa de Cánovas

Salvatierra

Yuriria

Adicionalmente, se promoverán las localidades integradas bajo el esquema de “Encantos de Guanajuato“. Este grupo está conformado por:

Tierra Blanca

Atarjea

Nuevo Valle de Moreno

Nuevo Chupícuaro

Cañada de Caracheo

Puruagua

San Miguel de Ixtla

A través del programa La Gran Escapada se busca que los viajeros puedan recorrer el país con precios accesibles y tengan acceso a:

descuentos

rutas

guías

paquetes

experiencias

¿Cómo registrarse en la plataforma de La Gran Escapada en Guanajuato México?

Los prestadores de servicios turísticos y comercios de Guanajuato tienen la opción de registrar sus promociones en el portal oficial. Para facilitar una mayor incorporación de operadores locales, el período de registro en la plataforma se mantendrá habilitado hasta el próximo 27 de junio de 2026.

A través de estas participaciones, Guanajuato busca posicionarse como un punto de interés cultural y geográfico en el centro del país, captando tanto el turismo doméstico como los trayectos de visitantes internacionales que recorren las rutas históricas mexicanas.

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