Es oficial en Guanajuato: exhortan a 6 municipios a que revisen y actualicen sus reglamentos de tránsito

El Congreso de Guanajuato emitió un exhorto a los ayuntamientos de Atarjea, Pénjamo, Jerécuaro, Salvatierra, San Luis de la Paz y Tierra Blanca para que eliminen el salario mínimo como base del cálculo en infracciones de tránsito.

La diputada Plásida Calzada Velázquez, integrante del grupo parlamentario de Morena, fundamentó esta medida en el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El objetivo es frenar el cobro inequitativo de sanciones, ya que el salario mínimo incrementa de forma más acelerada que la UMA, generando multas desproporcionadas que vulneran la certeza jurídica de los conductores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Guanajuato exige cambiar el cálculo de multas de Salario Mínimo a UMA?

La desactualización normativa en estos seis municipios de Guanajuato contraviene el marco constitucional vigente desde 2016, el cual desindexó el salario para evitar que las obligaciones fiscales y administrativas afectaran el poder adquisitivo.

La UMA se calcula con base en la inflación ( Índice Nacional de Precios al Consumidor ), mientras que el salario responde a políticas de recuperación de ingreso.

), mientras que el salario responde a políticas de recuperación de ingreso. Certeza jurídica: Evitar confusión sobre el monto exacto a pagar y prevenir abusos administrativos.

Evitar confusión sobre el monto exacto a pagar y prevenir abusos administrativos. Obligatoriedad de los municipios de alinear sus reglamentos locales con las leyes federales de movilidad.

https://t.co/fu86lF0w1X — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) April 30, 2026

¿Qué es la UMA y cómo afecta el costo de tus infracciones?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica oficial que el INEGI determina anualmente para cuantificar el pago de obligaciones y sanciones en leyes federales y estatales.

Cálculo: el INEGI multiplica el valor diario de la UMA del año anterior por la variación interanual de la inflación de diciembre.

el multiplica el valor diario de la UMA del año anterior por la variación interanual de la inflación de diciembre. Valor 2026: $117.31 pesos mexicanos

$117.31 pesos mexicanos Vigencia: el valor actualizado entró en vigor el 1 de febrero de 2026.

¿Cuáles son los municipios de Guanajuato obligados a actualizar sus reglamentos?

El Congreso de Guanajuato turnó el punto de acuerdo a la Comisión de Asuntos Municipales para vigilar que las acciones normativas se realicen a la brevedad en las siguientes localidades:

Lista de ayuntamientos bajo revisión:

Atarjea Pénjamo Jerécuaro Salvatierra San Luis de la Paz Tierra Blanca

Estos ayuntamientos deberán revisar y actualizar sus reglamentos de tránsito, movilidad, vialidad y transporte para garantizar que ninguna sanción se calcule en “veces salario mínimo”.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.