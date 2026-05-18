Confirmado en Guanajuato: ya abrió en Irapuato el trámite para la Cartilla del Servicio Militar y esta es la fecha límite

La Secretaría de la Defensa Nacional abrió el periodo para tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional en Irapuato, Guanajuato. El trámite ya está disponible y pueden realizarlo los jóvenes de la clase 2008 y los remisos que aún no han obtenido su cartilla.

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¿Hasta cuándo hay tiempo de tramitar la Cartilla del Servicio Militar en Irapuato?

El Gobierno local detalló que el trámite está disponible en este municipio de Guanajuato desde el 7 de enero y cierra el 15 de octubre de 2026.

La atención es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. en la Coordinación de Extranjería y Reclutamiento, ubicada en el Centro de Atención Municipal (CAM), en Calle Hidalgo #77, Barrio de Santiaguito, Irapuato.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Cartilla Militar en Irapuato?

Conforme a lo comunicado por el Gobierno de Irapuato, los interesados en tramitar la Cartilla Militar en este municipio de Guanajuato deberán presentar:

4 fotos de estudio recientes, tamaño cartilla (35 x 45 mm), impresas en papel mate auto-adherible, blanco y negro, sin retoque y no digitalizadas.

de estudio recientes, tamaño cartilla (35 x 45 mm), impresas en papel mate auto-adherible, blanco y negro, sin retoque y no digitalizadas. Acta de nacimiento original (no mayor a un año, no enmicada, legible y en buen estado).

original (no mayor a un año, no enmicada, legible y en buen estado). CURP original, impresa en hoja tamaño carta y sin enmicar.

original, impresa en hoja tamaño carta y sin enmicar. Constancia o certificado de estudios del último grado cursado, con sello de la escuela y firma del responsable del área.

del último grado cursado, con sello de la escuela y firma del responsable del área. Comprobante de domicilio reciente (no mayor a dos meses), que puede ser recibo de agua, luz o teléfono, y donde aparezca el domicilio completo.

¿Qué pasa si no naciste en Irapuato o ya tienes número de matrícula?

Los nacidos entre 1986 y 2007 que no nacieron en Irapuato deben presentar además una constancia de no registro emitida por la Junta Municipal de Reclutamiento del lugar donde nacieron, con vigencia no mayor a 2 meses. Quienes nacieron en algún municipio del Estado de Guanajuato pueden solicitar apoyo directamente en el CAM para obtener esa constancia.

Es importante mencionar que quienes ya realizaron el trámite anteriormente y tienen asignado un número de matrícula no pueden volver a solicitarlo.

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