México mágico; top 5 de los países de América Latina con más Patrimonios de la Humanidad
América Latina es uno de los continentes con mayor número de Patrimonios de la Humanidad reconocidos oficialmente por la UNESCO; México dentro del top 5.
El continente Americano es uno de los territorios del planeta que más Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la UNESCO tiene, esto gracias a países como México, Colombia y otros tantos que albergan la mayor cantidad de ciudades, reservas naturales y ecosistemas.
De acuerdo con la misma UNESCO, el top 5 de los países con mayor cantidad de estos patrimonios dentro de América Latina, son los siguientes:
- México con 35
- Brasil con 24
- Perú con 13
- Argentina con 11
- Cuba y Colombia con 9
¿Cuáles son los Patrimonios de la Humanidad en México?
México destaca entre los países de nuestro continente gracias a la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, El Tajín y Teotihuacán, sin embargo, entre los lugares y recintos también están las siguientes zonas:
- Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco
- Centro Histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán
- Centro Histórico de Puebla
- Ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque
- Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes
- Centro Histórico de Morelia
- Hospicio Cabañas en Guadalajara
Países con más números de Patrimonios de la Humanidad
A pesar de la cantidad de Patrimonios de la Humanidad que tiene nuestro país, Italia y China se ubican en la primera posición de los países con el mayor número de estos lugares en todo el planeta con 61 y 60 respectivamente.
El top 3 de los países lo completa Alemania con un total de 56 sitios entre los que están recintos arquitectónicos y demás.
¿Cómo se eligen los Patrimonios de la Humanidad?
Es importante mencionar que la UNESCO puede reconocer hasta tres tipos de patrimonios, entre los cuales está el cultural, natural y el mixto. Estos se seleccionan por el valor histórico de los países y demás.
