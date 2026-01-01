México mágico; top 5 de los países de América Latina con más Patrimonios de la Humanidad

El continente Americano es uno de los territorios del planeta que más Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la UNESCO tiene, esto gracias a países como México, Colombia y otros tantos que albergan la mayor cantidad de ciudades, reservas naturales y ecosistemas.

De acuerdo con la misma UNESCO, el top 5 de los países con mayor cantidad de estos patrimonios dentro de América Latina, son los siguientes:

México con 35

Brasil con 24

Perú con 13

Argentina con 11

Cuba y Colombia con 9

¿Cuáles son los Patrimonios de la Humanidad en México?

México destaca entre los países de nuestro continente gracias a la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, El Tajín y Teotihuacán, sin embargo, entre los lugares y recintos también están las siguientes zonas:

Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco

Centro Histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán

Centro Histórico de Puebla

Ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque

Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes

Centro Histórico de Morelia

Hospicio Cabañas en Guadalajara

Países con más números de Patrimonios de la Humanidad

A pesar de la cantidad de Patrimonios de la Humanidad que tiene nuestro país, Italia y China se ubican en la primera posición de los países con el mayor número de estos lugares en todo el planeta con 61 y 60 respectivamente.

El top 3 de los países lo completa Alemania con un total de 56 sitios entre los que están recintos arquitectónicos y demás.

¿Cómo se eligen los Patrimonios de la Humanidad?

Es importante mencionar que la UNESCO puede reconocer hasta tres tipos de patrimonios, entre los cuales está el cultural, natural y el mixto. Estos se seleccionan por el valor histórico de los países y demás.

